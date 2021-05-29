Мама купила незнакомцам торт в память о погибшем сыне: почему ее записка растрогала семью

В США мать решила купить незнакомой семье торт на праздник. Такое решение женщина приняла в память о своем сыне.

Тони Уилсон-Тейлор в день рождения ее покойного сына проснулась с мыслью, что приобретет именинный торт для незнакомца.

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Женщина позвонила в местный супермаркет и договорилась заплатить вместо владелицы за ее заказ. После этого она заехала в отделение пекарни, чтобы добавить к тортику записку, которая объяснит ее мотивы.

"Я просто хотела сделать что-то, что заставит моего сына быть гордым и счастливым. Это должно было быть анонимно. Я не ожидала, что женщина, которая получит мою записку, опубликует ее в сети", – призналась Тони.

Каролин Мик, которая унесла торт, была настолько тронута карточкой, что поделилась ею в местной группе в Фейсбук.

Сегодня моему сыну исполняется 35 лет. Из них 5 лет он уже на небе. В память о нем я заплатила за ваш торт. Пожалуйста, наслаждайтесь жизнью, обнимите своих детей и близких. Мой сын любил этот торт,

– написала Вильсон-Тейлор.

После этого пост о сладком жесте Тони "распространился, как пожар" и дошел до самой женщины.



Записка от Тони / Фото Carolyn P Mick​

"Дорогая Тони, я хочу выразить тебе, насколько я тронута. Твоя записка напомнила нам, что в суматохе настоящее есть только одна вещь имеет значение – жизнь", – написала ответ Кэролайн, которая получила оплаченый торт.

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Хотя Вильсон-Тейлор такого результата не ожидала, однако женщина рада, что ее записка в день рождения сына стала вирусной.



Сын Тони / Фото Toni Wilson-Taylor​

"Я благодарна. За всю благодарность. Всем незнакомцам, которые в тот день праздновали день рождения моего сына. Это просто заставило мою семью чувствовать себя намного лучше", — написала Тони.