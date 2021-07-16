Завдяки спеціальним окулярам, малюк нарешті зміг розгледіти все навколо, включаючи своїх батьків. Відео з реакцією хлопчика активно коментували та поширювали користувачі соціальних мереж.

Цікаво Батьки дізналися, хто заспокоював вночі заплакану доньку: відео з камер спостереження

Завдяки великій активності, відео на сайті Reddit набрало понад 60 тисяч вподобань та 1 мільйон коментарів.

Як коментували люди:

"Це дуже зворушливо! Проте мені все ще цікаво, як лікарі розуміють, який саме мінус у дитини".

"Ця реакція безцінна. Я закохана в його посмішку!"

Мені подобається перехід малюка від "О, ні, ні, швидше приберіть це від мене" до "Ого, вау, це що, мої руки?"."

"Він схожий на черепашку-ніндзя. Чарівний малюк, сподіваюся, він буде щасливий".

"Обожнюю такі відео, вони нагадують про те, що дійсно варто цінувати в житті".

Дивіться відео: малюк вперше побачив батьків