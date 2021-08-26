Малыш упал с пеленального столика: как 9-летний мальчик поймал брата – впечатляющее видео

Камеры домашнего наблюдения зафиксировали, как малыш случайно выпал из своего пеленального столика. Кто успел его спасти – читайте в материале.

Мать 5 детей меняла подгузник младшему сыну Эйтану, которому всего 11 месяцев. Женщина на минутку отошла от пеленального столика, где лежал мальчик, и малыш перевернулся через край.

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Ребенок полетел головой вниз, однако старший брат Джозеф успел мгновенно среагировать на несчастный случай. Мальчик, которому 9 лет, подбежал и выставить руки вперед, чтобы поймать младенца.

Позже мать опубликовала видеозапись в социальных сетях, чтобы показать всему миру невероятный поступок старшего сына.

Женщина отметила, что понимает, какую ошибку допустила в тот день и призывает родителей быть внимательнее к детям. "Я хочу сказать всем: наслаждайтесь общением с вашими детьми, защищайте их так упорно, как только можете. Может произойти все что угодно – буквально за секунду", — отметила мать.

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Смотрите видео: как мальчик спас младшего брата