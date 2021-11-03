Сейчас все больше людей поддерживают бездетность. В то же время до сих пор существуют стереотипы о "полноценной" семье и упреки против чайлдфри.

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Нейробиолог Дин Бернетт рассказал, кто же будет чувствовать себя счастливее – те, кто выбрал рождение ребенка или те, кто не готовы становиться родителями.

Что известно о Дине Бернетте

Дин – профессиональный нейробиолог и блогер. Он является автором книг-бестселлеров "Наш чудаковатый мозг" и "Счастливый мозг". Мужчина ведет популярный блог " Дин – профессиональный нейробиолог и блогер. Он является автором книг-бестселлеров "Наш чудаковатый мозг" и "Счастливый мозг". Мужчина ведет популярный блог " Brain Yapping ". Преподает в центре Медицинского Университета Кардиффа.

Бернетт утверждает, что определить, кто счастливее, гораздо сложнее, чем кажется.

Очевидно, что это гораздо более сложный вопрос, чем кажется, поскольку отдельные факторы играют огромную роль в вашем решении. Но есть общие вещи, которые происходят в мозге, когда у вас есть собственные дети,

– отметил эксперт.

Рождение ребенка влияет на эмоциональное состояние / Фото Unsplash

Когда появляются дети, эмоций становится больше

Начальные этапы рождения ребенка очень интенсивны, особенно для матери. Процесс родов, вскармливание и постоянный уход за младенцем приводит к тому, что организм переполняет окситоцин, "гормон объятий".

Бернетт объяснил, что именно окситоцин усиливает эмоциональные связи и заставляет людей чувствовать больше удовольствия от общения.

Эмоции, которые вы испытываете после рождения детей, будут намного интенсивнее, чем те, которые вы испытаете без них,

– добавил нейробиолог.

Взаимодействие с детьми повышает уровень окситоцина в организме / Фото Unsplash

Изменение уровня окситоцина касается каждого члена семьи. Бернетт рассказал, что наш мозг изначально настроен позитивно реагировать на детей.

Запахи, которые они выделяют, их огромные черты лица, их уязвимость, их размер влияют на нас. Наш мозг испытывает усиленную реакцию на все это, заставляя нас защищать ребенка. Все, что имеет сходные черты, может вызвать умиление у людей. Вот почему милые вещи так воспринимаются,

– отметил он.

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Темная сторона счастливого отцовства

Насыщенный опыт общения с ребенком в конце концов приведет к тому, что головокружительное счастье от ребенка начнет развеиваться. По словам Бернетта, это происходит не потому, что родители не любят свое дитя – младенцы и старшие дети очень привередливы и нуждаются в полной отдаче от родителей.

Бессонные ночи, грязные подгузники, расходы, беспорядок, тот факт, что ваша жизнь больше не ваша собственная, – все это и многое другое может усилить стресс и связанные с этим негативные эмоции. Просто так работает ваш мозг,

– рассказал Бернетт.

Однако нейробиолог утверждает, что впоследствии родители испытывают радость достижений, сильную любовь к своему ребенку, наслаждение от веселья и гордость от того, как он взрослеет.

Появление ребенка вызывает много радостей и стресса / Фото Unsplash

Бернетт пришел к выводу, что, в теории, наличие детей может сделать родителей счастливыми – а также несчастными, усталыми, тревожными и в постоянном стрессе.

Чайлдфри не получают таких ярких эмоций, однако могут найти их в чем-то другом: в новом хобби, домашнем любимце или путешествиях.

Наличие детей делает ваши эмоциональные переживания более интенсивными. Если детей в семье нет, то не будет этих всплесков эмоций, и может казаться, что жизнь менее интересная и насыщенная. И что в итоге будет лучше – решать только вам,

– подытожил он.