Нині все більше людей підтримують бездітність. Водночас досі існують стереотипи про "повноцінну" родину, та закиди проти чайлдфрі.

Читайте також Чому не варто казати дитині "Я йду без тебе": пояснення психологів

Нейробіолог Дін Бернетт розповів, хто ж буде почувати себе щасливіше – ті, хто обрав народження дитини чи ті, хто не готові ставати батьками.

Що відомо про Діна Бернетта Дін – професійний нейробіолог та блогер. Він є автором книг-бестселерів "Наш дивакуватий мозок" та "Щасливий мозок". Чоловік веде популярний блог Дін – професійний нейробіолог та блогер. Він є автором книг-бестселерів "Наш дивакуватий мозок" та "Щасливий мозок". Чоловік веде популярний блог "Brain Yapping" . Викладає у Центрі медичного університету Кардіффа.

Бернетт стверджує, що визначити, хто щасливіший, набагато складніше, ніж здається.

Очевидно, що це набагато складніше питання, ніж здається, оскільки окремі фактори відіграють величезну роль у вашому рішенні. Але є загальні речі, які відбуваються в мозку, коли у вас є власні діти,

– зазначив експерт.

Народження дитини впливає на емоційний стан / Фото Unsplash

Коли з’являються діти, емоцій стає більше

Початкові етапи народження дитини дуже інтенсивні, особливо для матері. Процес пологів, вигодовування та постійний догляд за немовлям призводить до того, що організм переповнює окситоцин, "гормон обіймів".

Бернетт пояснив, що саме окситоцин посилює емоційні зв’язки та змушує людей відчувати більше задоволення від спілкування.

Емоції, які ви відчуваєте після народження дітей, будуть набагато інтенсивнішими, ніж ті, які ви відчуєте без них,

– додав нейробіолог.

Взаємодія з дітьми підвищує рівень окситоцину в організмі / Фото Unsplash

Зміна рівню окситоцину стосується кожного члена родини. Бернетт розповів, що наш мозок від початку налаштований позитивно реагувати на дітей.

Запахи, які вони виділяють, їх величезні риси обличчя, їх вразливість, їх розмір впливають на нас. Наш мозок відчуває посилену реакцію на все це, змушуючи нас захищати дитину. Все, що має подібні риси, може викликати розчулення в людей. Ось чому милі речі так сприймаються,

– зазначив він.

Це цікаво Батько з сином мають однакові білі плями: як частковий альбінізм захопив 6 поколінь в родині

Темний бік щасливого батьківства

Насичений досвід спілкування з дитиною врешті-решт призведе до того, що запаморочливе щастя від дитини почне розвіюватися. За словами Бернетта, це відбувається не тому, що батьки не люблять своє дитя – немовлята й старші діти дуже вибагливі та потребують повної віддачі від батьків.

Безсонні ночі, брудні підгузки, витрати, безлад, той факт, що ваше життя більше не ваше власне, – все це та багато іншого може посилити стрес і пов’язані з цим негативні емоції. Просто так працює ваш мозок,

– розповів Бернетт.

Проте нейробіолог стверджує, що згодом батьки відчувають радість досягнень, сильну любов до своєї дитини, насолоду від веселощів та гордістю від того, як вона дорослішає.

Поява дитини спричиняє багато радощів та стресу / Фото Unsplash

Бернетт прийшов до висновку, що в теорії, наявність дітей може зробити батьків щасливішими – а також нещасними, втомленими, тривожними та в постійному стресі.

Чайлдфрі не отримують таких яскравих емоцій, проте можуть віднайти їх у чомусь іншому: у новому хобі, домашньому улюбленці чи подорожах.

Наявність дітей робить ваші емоційні переживання більш інтенсивними. Якщо дітей у родині немає, то не буде цих сплесків емоцій, і може здаватися, що життя менш цікаве та насичене. Та що в результаті буде краще – вирішувати тільки вам,

– підсумував він.