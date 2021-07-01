Домашний магазин и игрушечные деньги: креативный метод мамы, который учит ребенка помогать

В Австралии мама придумала способ, который помогает ей приучать дочь к выполнению домашних обязанностей и как распоряжаться деньгами. Своим лайфхаком она поделилась в социальных сетях

Мама создала дома для дочери маленький магазин, который работает ежедневно с 13:00 до 14:00.

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В нем девочка может приобрести игрушки и сладости. Однако только с помощью специальных денег, которые она зарабатывает благодаря выполнению домашней работы.



Магазин, который сделала мама / Фото Facebook​

Дочь получает от мамы игрушечные деньги, если, например, помыла посуду или накрыла стол к ужину. Затем она может сразу же потратить заработанное и купить что-то маленькое или немного собрать и приобрести что-то более ценное.

"Я подумала, что это отличная идея, потому что она содержит в себе изучение денег, счет и помощь по дому", — сообщила мама.

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За весь магазин женщина заплатила примерно 20 долларов, однако теперь она не беспокоится о том, что придется долго и упорно заставлять ребенка заниматься домашними делами.