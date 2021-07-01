Мама створила вдома для доньки маленький магазин, який працює щодня з 13:00 до 14:00.
Цікаво Зустріч 6-річної дівчинки з акулою: яке відео випадково зняла мама
У ньому дівчинка може придбати іграшки та солодощі. Проте тільки за допомогою особливих грошей, які вона заробляє завдяки виконанню різної домашньої роботи.
Магазин, який зробила мама / Фото Facebook
Донька отримує від мами іграшкові гроші, якщо, наприклад, помила посуд чи накрила стіл до вечері. Потім вона може відразу ж витратити зароблене й купити щось маленьке або трохи назбирати й придбати щось цінніше.
"Я подумала, що це чудова ідея, тому що вона містить в собі вивчення грошей, рахунок і допомогу по дому", – повідомила мама.
Важливо Лікарі переплутали дітей у пологовому: що допомогло близнючкам знайти одна одну через 19 років
За весь магазин жінка заплатила приблизно 20 доларів, проте тепер вона не турбується про те, що доведеться довго і наполегливо змушувати дитину займатися домашніми справами.