Мама створила вдома для доньки маленький магазин, який працює щодня з 13:00 до 14:00.

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У ньому дівчинка може придбати іграшки та солодощі. Проте тільки за допомогою особливих грошей, які вона заробляє завдяки виконанню різної домашньої роботи.

Магазин, який зробила мама / Фото Facebook

Донька отримує від мами іграшкові гроші, якщо, наприклад, помила посуд чи накрила стіл до вечері. Потім вона може відразу ж витратити зароблене й купити щось маленьке або трохи назбирати й придбати щось цінніше.

"Я подумала, що це чудова ідея, тому що вона містить в собі вивчення грошей, рахунок і допомогу по дому", – повідомила мама.

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За весь магазин жінка заплатила приблизно 20 доларів, проте тепер вона не турбується про те, що доведеться довго і наполегливо змушувати дитину займатися домашніми справами.