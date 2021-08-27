Распознайте конфликт и назовите его
Не нужно сразу атаковать ребенка. Лучше успокоиться и найти время, чтобы проанализировать конфликт. Понять, чего и кого он касается.
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Только после этого стоит поговорить с ребенком, объяснив, что чувствуете и какие границы были нарушены.
Вместе составьте варианты возможных решений
Ребенку может быть сложно определить свой вариант решения конфликта. Помогите ему встречными вопросами.
- "Какого мнения ты по этому поводу?"
- "Как считаешь, могло бы это помочь?"
- "Если мы выберем этот вариант, мы решим конфликт?"
Взрослым не надо спешить со своими предложениями. Лучше предоставить первое слово ребенку, чтобы получить от него решения.
Вместе составьте варианты решений / Фото Britannica for Parents
Только после того объявите свои варианты. Вместе обсудите каждую идею, ее преимущества и недостатки, прислушивайтесь к мнению ребенка.
Примите окончательное решение
Если на предыдущих этапах вы искренне прислушались к мнению ребенка, то честный обмен возможных решений даст свой результат. Но прежде чем принять окончательное решение, помните о:
- Уважении к чувствам и позиции ребенка: "Ты соглашаешься с этим решением?"
- Не ставьте окончательную точку в решении: "Ну-ка попробуем этот вариант и узнаем, как он сработает".
- Запишите все пункты, из которых состоит решение, чтобы соблюдать все обязательства.
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Если совместно избранное окончательное решение действительно удовлетворяет и вас, и ребенка, то снова конфликт не возникнет.