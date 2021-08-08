Для начала родителям нужно ответить на вопросы, которые помогут определить уровень готовности ребенка. Если на все, или почти на все вопросы ответили положительно, то можно начинать заниматься чтением.

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Любит ли ваш ребенок слушать сказки?

Может он запомнить содержание и передать его?

Проявляет ребенок интерес к книгам, рассматривает картинки, просит купить их?

Интересуется он буквами?

Запоминает ли ребенок стихи?

Любит он имитировать, якобы читает или пишет текст?

Спрашивает ли ребенок у родителей, что это за буква?

Просит он почитать ему сказки?



Просит почитать / Фото Shutterstock

Спрашивает ли ребенок, что там написано?

Пытается составить слова из букв?

Любит кубики, пазлы, развивающие игры, где есть буквы?

Любит ли он просматривать развивающие видео, с помощью которых учат читать?

Просит ли ребенок научить его читать?

Преимущественно желание к чтению у ребенка возникает в возрасте 5 – 6 лет, реже – в 3 – 4 года.

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Однако психологи отмечают, что ни одна методика или тест на готовность ребенка к обучению читать, не ответит на вопрос: когда именно нужно учить. Каждая мама способна это определить самостоятельно, смотря на поведение и любопытство ребенка.