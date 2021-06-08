Какие устройства помогут маме в уходе за ребенком: 5 полезных вещей

Современные изобретения могут помочь маме упростить время по уходу за малышом. Какие устройства нужно иметь родителям – читайте в материале.

Средства личной гигиены

Важно сразу купить все необходимые товары, предназначенные для обеспечения эффективной гигиены и чистоты. Среди них влажные и сухие салфетки, подгузники, маникюрный набор для детей, ванночки. Кроме того, родителям придется менять практически все виды средств в зависимости от возраста малыша.

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Элементы защиты

Когда малыш начинает самостоятельно передвигаться, нужно максимально обезопасить его от любой опасности в доме. В этом могут помочь:

Блокаторы, которые устанавливаются на кухонные ящики или дверцы шкафов.

Заглушки на розетки.

Задвижки на окна и двери.



Блокираторы на двери / Фото HomeSecurityList

Радионяня и видеоняня

Радиус действия радионяни или видеоняни составляет от 30 до 300 метров – в зависимости от модели. В основном все современные приборы имеют небольшие размеры и оснащены индикаторами зарядки. Это поможет родителям отслеживать уровень заряда на двух портативных частях.



Видеоняня / Фото babywissen

Однако важно помнить, что нельзя оставлять радионяню рядом с электроприборами, которые могут мешать передаче сигналов. Например, микроволновая печь или телевизор.

Кухонные принадлежности

Эти гаджеты помогут маме сэкономить время для себя, ведь она сможет выбросить из повестки дня приготовления пищи. Автоматический режим для блюд и заложенные рецепты минимизируют все расходы. Маме остается только подготовить ингредиенты и выбор программы.

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Електрокачели

Еще одна новинка современного мира – електрокачели. Это кресло-качалка с установленными заранее функциями, которые помогут просто и быстро убаюкать малыша. Использовать можно в разном возрасте, главное – правильно подобрать размер.