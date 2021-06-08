Засоби особистої гігієни

Важливо одразу купити всі необхідні товари, які призначені для підтримки правильної гігієни та чистоти. Серед них вологі та сухі серветки, підгузки, манікюрний набір для дітей, ванночки. Крім того, батькам доведеться міняти практично всі види засобів залежно від віку малюка.

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Елементи захисту

Коли малюк починає самостійно пересуватися, потрібно максимально убезпечити його від будь-якої небезпеки в будинку. У цьому можуть допомогти:

Блокатори, які встановлюються на кухонні ящики або дверцята шаф.

Заглушки на розетки.

Засувки на вікна та двері.



Блокатори на двері / Фото HomeSecurityList

Радіоняня і відеоняня

Радіус дії радіоняні чи відеоняні становить від 30 до 300 метрів – залежно від моделі. Переважно всі сучасні прилади мають невеликі розміри й оснащенні індикаторами зарядки. Це допоможе батькам відстежувати рівень заряду на обох портативних частинах.



Відеоняня / Фото babywissen

Проте важливо пам'ятати, що не можна залишати радіоняню поруч з електроприладами, які можуть заважати передачі сигналів. Наприклад, мікрохвильова піч чи телевізор.

Кухонне начиння

Ці гаджети допоможуть мамі зекономити час для себе, адже зможе викинути з порядку денного готування їжі. Автоматичний режим для страв і закладені рецепти мінімізують всі витрати. Мамі залишається тільки підготувати інгредієнти та вибір програми.

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Електрокачелі

Ще одна новинка сучасного світу – електрокачелі. Це крісло-гойдалка з встановленими заздалегідь функціями, які допоможуть просто та швидко заколисати малюка. Використовувати можна в різному віці, головне – правильно підібрати розмір.