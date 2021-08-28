Увлекаться алкоголем
Это самый опасный пункт в списке. Какие б переживания ни были, алкоголь – не лучший способ с ними справиться.
Интересно От каких собственных принципов нельзя отказываться в отношениях: 5 особенностей
Потеряв контроль над количеством спиртного, есть риск следующее утро в лучшем случае – иметь головную боль, в худшем – чувство стыда и желания стереть встречу из памяти.
Рассказывать о бывших
Этот пункт все еще лидирует среди "самых популярных ошибок на первом свидании". Когда-то, возможно, расскажете вашему партнеру о первой любви, и о том, как "разбили сердце". Однако это лучше делать не на первой встрече.
Первое свидание / Фото Getty Images
Слишком много времени с телефоном
Пункт, относится не столько к свиданиям, сколько этикету. Даже если вы привыкли не выпускать смартфон с рук, стоит хотя бы на время свидания убрать гаджет и посвятить свое внимание вашему спутнику.
Воспринимать все слишком серьезно
Волнение, трепет и предвкушение приятного вечера не стоит смешивать с напряжением и стремлением к тотальному контролю. Отнеситесь к первому свиданию как к игре, не стройте глобальных планов и наслаждайтесь моментом.
Важно Эмоциональное насилие в отношениях: психотерапевт объяснил, чего не должно быть у влюбленных
Заказывать неправильную пищу
Этот пункт можно проигнорировать в том случае, если вы не страдаете перфекционизмом и достаточно уверены в себе. Тем же, кто непременно хочет сделать безупречное впечатление, имеет смысл отказаться от пасты, ведь есть ее красиво – это искусство, а также любых блюд, которые едят руками. Кроме этого, внимательно читайте описание блюда в меню.