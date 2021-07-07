Мать, отец и другие родственники: Кабмин утвердил порядок предоставления декретного отпуска

Кабмин утвердил порядок предоставления единовременного оплачиваемого отпуска при рождении ребенка для мужа, отца ребенка, не состоящего в зарегистрированном браке и для бабушки, дедушки или иного совершеннолетнего родственника одинокой матери.

Отпуск предоставляется единовременно продолжительностью в 14 дней без учета праздничных и нерабочих. Определяется работником в письменном заявлении о ее предоставлении не позднее чем в течение 3 месяцев со дня рождения ребенка.

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Кроме того, должна быть использована работником не позднее 104 дней с момента рождения малыша.

Право на отпуск имеет:

Муж, жена которого родила ребенка.

Отец ребенка, не состоящий в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии, что они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности.

Бабушка или дедушка или другой совершеннолетний родственник ребенка, которые фактически осуществляет уход за ребенком одинокой матери (одинокого отца).

Стоит отметить, что отпуск не подлежит денежной компенсации и разделения на несколько частей. В документе приведены определения терминов, которыми следует руководствоваться при предоставлении отпуска ("одинокая мать", "одинокий отец", "другой совершеннолетний родственник ребенка").