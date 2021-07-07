Відпустка надається одноразово тривалістю у 14 днів без урахування святкових і неробочих. Визначається працівником у письмовій заяві про її надання не пізніше, ніж протягом 3 місяців з дня народження дитини.

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Крім того, повинна бути використана працівником не пізніше 104 дні з моменту народження малюка.

Право на відпустку має:

Чоловік, дружина якого народила дитину.

Батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови, що вони спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

Баба або дід чи інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною одинокої матері (одинокого батька).

Варто зазначити, що відпустка не підлягатиме грошовій компенсації та поділу на декілька частин. У документі наведено визначення термінів, якими слід керуватися при наданні відпустки ("одинока мати", "одинокий батько", "інший повнолітній родич дитини").