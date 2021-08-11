"Я женился на ней не ради чистого дома": как мужчина защитил жену от матери

Клинт Эдвардс женат и воспитывает 3 детей. О жизни своей семьи мужчина рассказывает в блоге No Idea What I Doing: A Daddy blog. Там один из постов он посвятил разговору со своей мамой в отношении его жены.

Женщина задала вопрос, который поразил ее сына: "Разве тебя не беспокоит, что Мел плохо убирает дом?".

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Клинт вспомнил, что сначала не знал, что ответить. Он понимал, что это не столько критика его жены, как любопытство. Своим ответом мужчина поделился в Фейсбук.

"Я воспринимаю наш брак как партнерство, поэтому уборка такая же моя ответственность, как и ее. Я вижу, что в комнатах часто царит беспорядок из-за детей, в раковине накапливается посуду, а на столе лежат наполовину незаконченные рисунки. Я признаю, что у нас не так чисто, как в доме моей мамы, но меня это не беспокоит", — сообщил Клинт.

Кроме того, он отметил, что поддержка образцового порядка в доме не было среди критериев, которым должна была соответствовать его жена.

Я думал о том, чтобы она мне нравилась, чтобы нам было о чем поговорить. Думал о том, как она понимает меня и как улыбается. Мне нравилось это,

— сообщил Клинт.

"Она была милой, заботливой. И оказалось такой матерью, которую я всегда хотел для своих детей", — добавил Клинт.

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Впоследствии мужчина ответил на вопросы своей матери: "Я женился на ней не ради чистого дома. Я женился, потому что она была той, с кем я хотел провести свою жизнь", — сообщил Клинт.