Жінка поставила запитання, яке вразило її сина: "Хіба тебе не турбує, що Мел погано прибирає будинок?".

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Клінт пригадав, що спочатку не знав, що відповісти. Він розумів, що це не стільки критика його дружини, як цікавість. Своєю відповіддю чоловік поділився у Фейсбук.

"Я сприймаю наш шлюб як партнерство, тому прибирання така ж моя відповідальність, як і її. Я бачу, що в кімнатах часто панує безлад через дітей, в раковині накопичується посуд, а на столі лежать наполовину незакінчені малюнки. Я визнаю, що у нас не так чисто, як в будинку моєї мами, але мене це не турбує", – повідомив Клінт.

Крім того, він зазначив, що підтримка зразкового порядку в будинку не було серед критеріїв, яким повинна була відповідати його дружина.

Я думав про те, щоб вона мені подобалася, щоб нам було про що поговорити. Думав про те, як вона розуміє мене і як посміхається. Мені подобалося це,

– повідомив Клінт.

"Вона була милою, дбайливою. І виявилося такою матір'ю, яку я завжди хотів для своїх дітей", – додав Клінт.

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Згодом чоловік відповів на питання своєї матері: "Я одружився з нею не заради чистого будинку. Я одружився, тому що вона була тією, з ким я хотів провести своє життя", – повідомив Клінт.