Брайан Огольський за основу взял все доступные академические исследования, опубликованные на тему "поддержания отношений" с 1950 года. В общем мужчина пересмотрел более 1100 работ.

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Этот анализ помог профессору вместе с командой составить стратегию успешных отношений.

Чтобы избежать разрыва

Исследователи утверждают, что не стоит смотреть как у других, а лучше сосредоточить внимание на своем партнере.

Иногда нужно уметь "выпускать пар". Если люди будут сдерживаться, то менее вероятно останутся вместе в долгосрочной перспективе. Кроме этого стоит прощать, но не переходить границу, чтобы не стать "подстилкой, о которую вытирают ноги".

Если вы постоянно прощаете, то наступает момент, когда это не прекрасно для ваших отношений, потому что кто-то пользуется вами. Это может реально уничтожить психическое здоровье,

– пояснил Брайан Огольський.

Исследователи считают, что для длительных отношений важно иногда чем-то жертвовать. "Отказ от заинтересованности и желаемой деятельности в пользу партнера или отношений является важным аспектом", — пояснил Огольський.

Также важно быть готовым помочь своему партнеру в реализации планов и достижении целей. После этого вы сами увидите большую взаимозависимость как пара.



Помощь партнеру / Фото Shutterstock

Разделяйте стресс. Например, если ваш партнер нервничает, не кричите на него "Успокойся!". Лучше воспользуйтесь другим подходом: осторожно спросите его, что не так, и что вы можете сделать, чтобы помочь.

Чтобы улучшить отношения

В отношениях нужно общаться, особенно когда речь о мелких и повседневных явлениях, например, распределение дел.

Важность общения / Фото crosswalk.com

Кроме этого, стоит говорить и о своих отношениях. Что у вас происходит? Какие проблемы? Регулярно отвечая на эти вопросы, можно наладить отношения. Также не нужно забывать о щедрости и благодарить.

Стоит быть положительным, открытым, предоставляя партнеру определенную гарантию, что вы будете рядом, распределите работу по домохозяйству и сделаете это вместе,

– добавил Брайан Огольський.

Помните о своем чувстве юмора и вместе веселитесь, отдыхайте и посещайте различные мероприятия, чтобы улучшить общение и повысить уровень удовлетворенности жизнью. Когда партнеры положительные и имеют сильные социальные навыки, это делает отношения сильнее.

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Будьте внимательны друг к другу. Иными словами, когда партнер приходит к вам с проблемой, не осуждайте, а просто выслушайте, — так вы станете особой, которой захочется довериться.