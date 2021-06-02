Истерики ребенка и время в одиночестве: за что мамы не должны стесняться

Часто общество может осуждать родителей, в частности матерей, за различные, по их мнению, "проступки". Однако важно помнить, что это уже нарушение чужих границ, поэтому этого делать не стоит.

Мамочкам нужно помнить, что каждый имеет право хотеть или не хотеть что-то делать, не иметь времени или желания. Родители в этом не исключение.

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За что мамы не должны стесняться

• За злость на ребенка, ведь чувствовать любые эмоции – нормально. И злость тоже. Главное – уметь работать с собственными чувствами.

• За то, что купили себе платье, а не 325 игрушку ребенку.

• За кесарево сечение. Рожали вы сами, или с помощью дополнительного вмешательства – не имеет значения. Вы привели в этот мир новую жизнь – это важно.

• За желание ускользнуть из дома, чтобы побыть в одиночестве. Иногда это просто необходимо для здорового психического состояния.

• За отсутствие желания играть в одни и те же игры или читать одни и те же книги.

• За детские истерики в общественном месте. Это эмоции ребенка, которые он имеет право выражать так, как пока умеет.



Детские истерики / Фото Anxiety

• За выбор пойти поспать, вместо того, чтобы убирать.

• За пятна на одежде ребенка, которые заметили уже в гостях.

• За отсутствие ежедневных развивающих занятий с ребенком.

• За то, что ребенок заболел. Оставьте без внимания тех, кто кричит "не доглядела".

• За то, что заснули, не успев умыться и провести все ритуалы ухода за собой.

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• За то, что ваш ребенок ведет себя "не так", как кто-то хочет. Не говорит много, не хочет рассказывать стишок, не хочет делиться игрушкой и тому подобное. Он также имеет свои личные границы.

• За ошибки. Делайте выводы и двигайтесь дальше, ведь учатся именно на ошибках.