Матусям потрібно пам'ятати, що кожен має право хотіти чи не хотіти щось робити, не мати часу чи бажання. Батьки у цьому не вийняток.

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За що мами не мають соромитися

• За злість на дитину, адже відчувати будь-які емоції — нормально. І злість також. Головне — вміти працювати з власними почуттями.

• За те, що купили собі сукню, а не 325 іграшку дитині.

• За кесарів розтин. Народжували ви самі, чи за допомогою додаткового втручання — не має значення. Ви привели на цей світ нове життя – це важливо.

• За бажання вислизнути з дому, аби побути на самоті. Часом це просто необхідно задля здорового психічного стану.

• За відсутність бажання грати в одні й ті самі ігри й читати одні й ті самі книжки.

• За дитячі істерики в громадському місці. Це емоції дитини, які вона має право виражати так, як поки що вміє.



Дитячі істерики / Фото Anxiety

• За вибір піти поспати, замість того, щоб прибирати.

• За плями на одязі дитини, які помітили вже у гостях.

• За відсутність щоденних розвивальних занять із дитиною.

• За те, що дитина захворіла. Залиште поза увагою тих, хто кричить "не догляділа".

• За те, що заснули, не встигнувши вмитися й провести усі ритуали догляду за собою.

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• За те, що ваша дитина поводиться "не так", як хтось хоче. Не розмовляє багато, не хоче розповідати віршик, не хоче ділитися іграшкою тощо. Вона також має свої особисті кордони.

• За помилки. Робіть висновки й рухайтеся далі, адже вчаться саме на помилках.