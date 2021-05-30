Что известно о необычной свадьбе

Невеста потеряла сознание во время ритуала, когда молодожены проходят вокруг костра и клянутся в верности друг другу. Это случилось в городе Самаспур.

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Прибывшие на место медики констатировали смерть из-за остановки сердца.

Две семьи решили не отменять свадьбу, а отдать замуж младшую сестру невесты.

Это было тяжелое испытание для нашей семьи. Одна дочь лежала мертвой в одной комнате, а свадьба другой дочери праздновалась в другой комнате. Таких смешанных эмоций мы еще не испытывали,

– рассказал родственник невест.



В Индии на свадьбе умерла девушка, вместо нее замуж вышла сестра / Фото IANS

Не первое странное событие на свадьбе

Странные ситуации на индийских свадьбах случаются нередко. Недавно невеста вышла замуж за гостя, потому что жених сбежал из-за угроз другой девушки покончить жизнь самоубийством. Однако празднование все же состоялось, потому что жениться на брошенной невесте согласился гость.