Родителям пришлось придумывать способ, чтобы дочка не устала во время церемонии. Тогда они и решили, что Эллора будет с мамой в слинге.

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Далтон объяснила, что находится в слинге для ребенка вполне естественно и это наилучшее положение для крохи.

Я с самого начала знала, что хочу, чтобы она была вовлечена. Мы семья. Для меня брак – это обязательства нашей семьи, а не только нас,

– пояснила Далтон.

Невеста была в белом свадебном платье, а ее маленькая дочь играла цветами в маминых волосах. Впоследствии девочка заснула и Далтон взяла ее на руки, чтобы ребенку было удобнее.

Близкая подруга невесты и профессиональный семейный фотограф Лора Шефер, опубликовала серию фотографий этого невероятного и очень трогательного события.

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Смотрите фото с церемонии: