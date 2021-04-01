Анна Беленький художница, которая впервые проходит этап беременности. Она решила поделиться реалиями этого со своими подписчиками, рисуя принцесс Disney и придавая им несколько веселых повседневных моментов из жизни беременной девушки.

Празднование первых моментов

"Мулан и Шан Ли решили отпраздновать романтический День святого Валентина, но у будущего ребенка-воина был другой план на их свидания. На эту иллюстрацию вдохновили первые пинки моего ребенка", – подписала сообщение Анна.

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Эта картинка для пап

"Сегодня мы выяснили пол ребенка, и папа начал плакать. Разве это не замечательно? Я хотела посвятить эту иллюстрацию всем чувствительным отцам. Вы лучшие", – отметила художница.

Замечательная беременность, говорили они

"Они говорили, что беременность делает тебя более блестящей и красивой. Однако у меня такое ощущение, что я не спала целую вечность. Когда я смотрю в зеркало, изображение кричит мне в ответ и просит остановиться. Что мне теперь делать со всеми этими прыщами? У меня их было меньше даже в подростковом возрасте. Только Ариэль может почувствовать мою боль", – сообщила Анна.

Больше никаких узких брюк

"О Боже, я только что поняла, что все мои штаны больше не сидят на мне так, как раньше", – расстроилась художница Анна.

Все начинается с фантазии

"Этот невероятный и волшебный момент, когда понимаете, что собираетесь создать новую жизнь. Мулан решила удивить Шанг Ли на Рождество супер уникальным подарком. Поздравление будущим маме и папе", – подписала сообщение художница.

Потеря всех манер

"Белль забыла все свои французские манеры, желая немного картофеля фри и бургера, как и я... Кто знал, что фастфуд может пробудить в тебе Чудовище?", – прокомментировала Анна.

"Любимый" момент всех будущих мам

"Утреннее недомогание, которое длится весь день, – огромная часть моей повседневной жизни, как беременной женщины. Мой дорогой мужчина решил сохранить этот "драгоценный" момент на видео, чтобы в будущем показать это нашему ребенку. Так что спасибо за этот незабываемый снимок", – вспомнила Анна.

Еще один не самый приятный момент

"Я представляла свою беременность нежной и очаровательной. Никто не готовил меня к тому, что я буду огромным газовым баллоном без какого-либо контроля над ним. Поэтому я здесь, чтобы рассказать вам всю правду об этом. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что романтика ушла далеко от нас", – сообщила иллюстраторка.

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Перестань плакать

"Что не так со мной? Это можно как-то исправить? Я ловлю себя на том, что истерически плачу без всякой на то причины. Мои слезы вполне могут наполнить целую ванну. Я решила запечатлеть этот момент и изобразить нас с мужем, как Золушке и ее Принца", – рассказала Анна.