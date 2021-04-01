Художница рассказывает о своей беременности через принцесс Disney: забавные фото
Анна Беленький художница, которая впервые проходит этап беременности. Она решила поделиться реалиями этого со своими подписчиками, рисуя принцесс Disney и придавая им несколько веселых повседневных моментов из жизни беременной девушки.
Источник:Інстагарм annabell_illustration
Празднование первых моментов
"Мулан и Шан Ли решили отпраздновать романтический День святого Валентина, но у будущего ребенка-воина был другой план на их свидания. На эту иллюстрацию вдохновили первые пинки моего ребенка", – подписала сообщение Анна.
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Эта картинка для пап
"Сегодня мы выяснили пол ребенка, и папа начал плакать. Разве это не замечательно? Я хотела посвятить эту иллюстрацию всем чувствительным отцам. Вы лучшие", – отметила художница.
Замечательная беременность, говорили они
"Они говорили, что беременность делает тебя более блестящей и красивой. Однако у меня такое ощущение, что я не спала целую вечность. Когда я смотрю в зеркало, изображение кричит мне в ответ и просит остановиться. Что мне теперь делать со всеми этими прыщами? У меня их было меньше даже в подростковом возрасте. Только Ариэль может почувствовать мою боль", – сообщила Анна.
Больше никаких узких брюк
"О Боже, я только что поняла, что все мои штаны больше не сидят на мне так, как раньше", – расстроилась художница Анна.
Все начинается с фантазии
"Этот невероятный и волшебный момент, когда понимаете, что собираетесь создать новую жизнь. Мулан решила удивить Шанг Ли на Рождество супер уникальным подарком. Поздравление будущим маме и папе", – подписала сообщение художница.
Потеря всех манер
"Белль забыла все свои французские манеры, желая немного картофеля фри и бургера, как и я... Кто знал, что фастфуд может пробудить в тебе Чудовище?", – прокомментировала Анна.
"Любимый" момент всех будущих мам
"Утреннее недомогание, которое длится весь день, – огромная часть моей повседневной жизни, как беременной женщины. Мой дорогой мужчина решил сохранить этот "драгоценный" момент на видео, чтобы в будущем показать это нашему ребенку. Так что спасибо за этот незабываемый снимок", – вспомнила Анна.
Еще один не самый приятный момент
"Я представляла свою беременность нежной и очаровательной. Никто не готовил меня к тому, что я буду огромным газовым баллоном без какого-либо контроля над ним. Поэтому я здесь, чтобы рассказать вам всю правду об этом. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что романтика ушла далеко от нас", – сообщила иллюстраторка.
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Перестань плакать
"Что не так со мной? Это можно как-то исправить? Я ловлю себя на том, что истерически плачу без всякой на то причины. Мои слезы вполне могут наполнить целую ванну. Я решила запечатлеть этот момент и изобразить нас с мужем, как Золушке и ее Принца", – рассказала Анна.
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