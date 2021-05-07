Дедушка доказывает, если вы любите то, что носите, то будете выглядеть великолепно, несмотря ни на что. В доказательство этого он даже оделся так же как голливудские знаменитости. Хотя раньше дедушка выглядел, как обычный пенсионер.

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Внук одел деда в свою одежду

Все началось на Рождество в 2016 году, когда внук Алойза Янник Дифенбах спросил, не хочет ли он примерять его одежду. На удивление, тот согласился и надел уличную одежду юноши.

Он выглядел настолько круто и чувствовал себя так комфортно, что мне пришлось его сфотографировать. Через две недели в начале января 2017 года я опубликовал первую фотографию в своем аккаунте в инстаграме. Всем моим друзьям и семье снимок понравился,

– рассказал Lad Bible Янник Дифенбах.



Алойз и его скуловый стиль / Фото Jannik

От нескольких предпочтений до собственной линейки одежды

С несколькими предпочтениями, которые подпитали пыл, внук и дед подумали, что было бы интересно сделать еще несколько фотографий. Поэтому Янник искал редкую уличную одежду, чтобы одеть Алойза, а затем публиковал фотографии.



Внук фотографирует деда / Фото Jannik

Его профиль стал вирусным и быстро набрал миллион подписчиков. Поэтому теперь мужчины могли копировать дерзкие образы знаменитостей.



DJ Khaled и Алойз / Фото Jannik



Джастин Бибер и Алойз / Фото Jannik



Канье Уэст и Алойз / Фото Jannik

А недавно дуэт решил выпустить собственную линейку уличной одежды под названием Gramps. К этому времени дедушка уже не носил своей скучной серой одежды, а полностью перешел на хипстерский стиль в своей повседневной жизни.



Дедушка и внук / Фото Jannik

Хипстерский дедушка



Алойз в розовом кардигане / Фото Jannik



Алойз в белом свитере с вышивкой / Фото Jannik



Алойз в розовом свитшоте / Фото Jannik



Алойз в джинсовом комбинезоне / Фото Jannik



Алойз в светлом костюме в горошек / Фото Jannik



Алойз в спортивном образе / Фото Jannik



Алойз в розово-черном стиле / Фото Jannik