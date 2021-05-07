Дідусь доводить, якщо ви любите те, що носите, то будете виглядати чудово, незважаючи ні на що. На доказ цього він навіть одягнувся так само як голлівудські знаменитості. Хоча раніше дідусь виглядав, як звичайний пенсіонер.

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Внук вдягнув діда у свій одяг

Усе почалося на Різдво у 2016 році, коли внук Алойза Янник Діфенбах запитав, чи не хоче він приміряти його одяг. На диво, той погодився і одягнув вуличний одяг юнака.

Він виглядав настільки круто і почувався так комфортно, що мені довелося його сфотографувати. Через два тижні на початку січня 2017 року я опублікував першу фотографію у своєму обліковому записі в інстаграмі. Усім моїм друзям і сім'ї знімок сподобався,

– розповів Lad Bible Янник Діфенбах.



Алойз та його виличний стиль / Фото Jannik

Від кількох вподобайок до власної лінійки одягу

З кількома вподобайками, які підживили запал, внук і дід подумали, що було б цікаво зробити ще кілька фотографій. Тож Янник вишукував рідкісний вуличний одяг, щоб одягнути Алойза, а потім публікував фотографії.



Внук фотографує діда / Фото Jannik

Його профіль став вірусним і швидко набрав мільйон підписників. Тож тепер чоловіки могли копіювати зухвалі образи знаменитостей.



DJ Khaled та Алойз / Фото Jannik



Джастін Бібер та Алойз / Фото Jannik



Каньє Уест та Алойз / Фото Jannik

А нещодавно дует вирішив випустити власну лінійку вуличного одягу під назвою Gramps. До цього часу дідусь вже не носив свого нудного сірого одягу, а повністю перейшов на хіпстерський стиль у своєму повсякденному житті.



Дідусь і внук / Фото Jannik

Хіпстерський дідусь



Алойз у рожевому кардигані / Фото Jannik



Алойз у білому светрі з вишивкою / Фото Jannik



Алойз у рожевому світшоті / Фото Jannik



Алойз у джинсовому комбінезоні / Фото Jannik



Алойз у світлому костюмі в горох / Фото Jannik



Алойз у спортивному образі / Фото Jannik



Алойз у рожево-чорному стилі / Фото Jannik