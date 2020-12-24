Чим раніше батьки розмовлятимуть з дитиною про шкоду алкоголю, тим краще. Не варто чекати, поки вона досягне підліткового віку, щоб поговорити на цю тему. Ймовірно, що протягом її дорослішання ви й так не раз будете повертатися до цієї теми.

Говоріть з дитиною про шкоду алкоголю якомога раніше

Це може бути в момент, коли у новинах розповідатимуть про нещасний випадок, який стався через зловживання алкоголем. Варто обговорити з дитиною, навіть якщо їй 6 – 7 років. Про це розповіло видання Child develop.

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Наприклад, можна сказати: "Це так сумно. Ось чому дітям і підліткам не можна вживати алкоголь: дитячий організм ще не може з ним впоратися". Тоді маля може поцікавитися, чому дорослим можна, адже потім стаються такі нещасні випадки.



Говоріть з дитиною / Фото Children's Blog​

"Для дорослих, які вживають алкоголь помірно, ці зміни від алкоголю – тимчасові. Коли діти пробують алкоголь до того, він уповільнює розвиток мозку. Тому наслідки для них проявляються довго. Крім того, виникає ризик, що в дорослому віці у таких дітей виникне алкогольна залежність. Тому важливо не вживати алкоголь, поки не подорослішаєш", – пропонують відповісти так психологи.

Встановити чіткі очікування

Для 7 років: "Коли можна пити алкогольні напої? Тільки в дорослому віці".

Для 11 років: "Я повинна піклуватися про твоє здоров'я. Я знаю, що деякі твої однолітки пробують алкоголь. Ймовірно, тобі це теж цікаво. Ти завжди можеш розповісти мені все або запитати у мене, що тебе цікавить".

Для 15 років: "Коли ти станеш дорослим, зможеш самостійно вирішувати: пити тобі алкогольні напої чи ні. Проте зараз я повинна подбати про тебе. Вживання алкоголю є порушенням закону. Крім того, це небезпечно для тебе. Я хочу, щоб ти дбав про свою безпеку, щоб у тебе було краще життя зараз і в майбутньому".

Для будь-якого віку: "Палити марихуану не можна. Твій мозок все ще розвивається, і будь-яка психоактивна речовина впливає на нього. Коли ти станеш дорослим, ти сам зробиш свій вибір. Але я очікую від тебе, що ти не будеш курити її, поки не досягнеш повнолітнього віку".

Озвучуйте факти ще до того, як вони знадобляться

Підліток може сказати, що багато однолітків вже пробували, то чому він має чекати. Можете навести йому такі аргументи:

Оскільки твій мозок все ще розвивається, вживання алкоголю змінює його роботу. Іншими словами, алкоголь робить тебе менш розумним і менш щасливим – на все життя.

У дітей, які пробують алкоголь до 15 років, імовірність розвитку залежності в 4 рази вища, ніж у тих, хто вперше спробував його після 20 років.

Під впливом алкоголю підлітки не можуть добре думати й можуть робити вчинки, про які згодом пошкодують.

Це може погано позначитися на твоїй фізичній формі. Аргумент може бути особливо переконливим для дітей, які займаються спортом або стежать за своєю вагою.

Залишайтеся відкритими для спілкування

Діти часто перевіряють, чи не занадто бурхливо реагують батьки, перш ніж розповідати їм про свої найбільші проблеми.

Коли дитина розповідає, як її однокласники пробували алкоголь, не поспішайте говорити: "Це жахливо!". Варто набратися терпіння й розпитати дитину. Не засуджуйте, а підведіть до думки про шкоду алкоголю. Це можна зробити завдяки навідним запитанням.

Навчайте дитину, а не намагайтеся контролювати

Батьки не можуть постійно контролювати дитину. Проте мають можливість прищепити їй правильні цінності та здоровий глузд.

Подавайте дитині хороший приклад і розмовляйте з нею. Ставте дитині питання, щоб змусити її задуматися про те, що для неї важливо і ким вона хоче бути. Уважно слухайте, що вам розповідає дитина.



Не контролюйте, а навчайте / Фото Mommy Enterprises​

Переконайтеся, що у дитини є інші способи проводити вільний час

Підлітки постійно випробовують себе в нових ситуаціях. Їм потрібен азарт і ризик. Тому заохочуйте дитину безпечно задовольняти свої потреби. Наприклад, вона може кататися на скейтборді, займатися скелелазінням або записатися на курси акторської майстерності.

Навчіть говорити "ні"

Коли батьки вимагають від дитини повного підпорядкування, згодом вона не вміє відмовляти. Якщо прагнете, щоб дитина в усьому слухалась вас, пам'ятайте, що ваші рішення теж не завжди бувають правильними.

Краще прищепити їй моральні цінності й тоді вона буде чинити правильно, незалежно від того, що їй говорять.

Придумайте план, як ви можете допомогти вашому підлітку

Придумайте з підлітком певне слово або просто смайлик, який буде означати: "Приїжджай і забери мене". Коли ви отримаєте таке повідомлення від дитини, ви повинні забрати її з вечірки. Якщо ви придумаєте таке слово, це дозволить підлітку сказати своїм друзям, що суворі батьки змушують її повернутися додому за сімейними обставинами.

Не допускайте, щоб ваше зволікання призводило до поганих наслідків. Скажіть підлітку: "Не соромся дзвонити мені, якщо у тебе чи у твоїх друзів виникнуть проблеми. Не бійся покарання, телефонуй – я завжди допоможу".

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Покажіть дитині приклад здорового способу життя

Дослідження показали, що діти найчастіше вживають алкоголь під впливом поганого прикладу батьків. Тому, якщо дорослі багато п'ють, то дитина з великою ймовірністю також почне вживати алкоголь з раннього віку.