Анна Мари известна тем, что специализируется на фотосессиях новорожденных, детей старшего возраста, беременных женщин и семейных портретах.

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В своей работе девушка использует различные яркие детали, чтобы подчеркнуть красоту малышей. Кроме этого, пытается сделать кадры младенцев небанальными, а креативными.

В серии снимков в стиле Disney Анна Мари превратила новорожденных в персонажей известных лент: от Белоснежки к Золушке. Все кадры наполнены сказочными мотивами, а дети на них выглядят по-настоящему трогательно.

Смотрите фото, которые сделала Анна Мари: