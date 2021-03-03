Национальная полиция Украина запустила флешмоб под названием #тебе_любят. Его цель поддержать детей и подростков, которые проходят через сложный период в своей жизни, имеют проблемы в семье, учебе, с друзьями, чувствуют, что остались один на один со своими проблемами.

К флешмобу присоединились известные украинцы, которые поделились личными историями, рассказали о проблемах, с какими сталкивались, как проходили через сложные времена. Причиной акции стало значительное количество подростковых самоубийств и несчастных случаев, что произошли в последнее время в Украине.

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Наталка Карпа

Первой к инициативе Национальной полиции присоединилась заслуженная артистка Украины – Наталка Карпа. "Помните, если сегодня все так плохо, нехорошо – завтра точно будет другой день. Будет светлее, будут другие чувства, что-то новое и однозначно лучше. Никогда не сдавайтесь, не падайте духом", – сообщила певица.

Если что-то случилось, закройте глаза, сожмите кулачки, потому что там мы аккумулируем нашу энергию, вдохните, выдохните и скажите: "Все будет хорошо. Я сильный и я справлюсь с любыми обстоятельствами, с любыми событиями. Все что случится – мне по силам",

– добавила Наталка Карпа.

Тина Кароль

"Давайте бороться за жизнь, подаренную нам с небес. Любите себя, а я рядом, когда нужно", – заявила Народная артистка Украины Тина Кароль.

Виктор Павлик

"Хочу вам сказать, что жизнь это очень-очень важно. Это то, что Бог нам дал совершенно бесплатно. Остается только полагать на себя, беречь себя и помнить, что здоровье не купишь ни за какие деньги", – отметил Народный артист Украины Виктор Павлик.

Виталий Маркив

"Я, как никто другой, могу рассказать, что такое безвыходная ситуация. Но я никогда не сдавался, всегда целенаправленно шел к своей цели ради родных и близких, ради лучшего будущего. Помните: жизнь прекрасна и замечательна. Любите себя, уважайте себя, потому что вы этого достойны", – рассказал военнослужащий, доброволец-нацгвардиець Виталий Маркив.

ХАС

"Слышал такую фразу: "Что не убивает, то делает нас сильнее"? Как думаешь, при каких обстоятельствах человек додумался до такой фразы? Явно не при тех, когда ему было очень хорошо, он должен был что-то пережить. Каждый из нас рано или поздно сталкивается с такой ситуацией, когда кажется, что выхода нет. А выход всегда есть. Чем быстрее этот выход находишь, тем быстрее становишься сильнее", – пояснил рэпер и радиоведущий ХАС.

Юля Карпова

"Я знаю все о хейте. Первый свой хейтя отхватила, когда моя заколка в школе была слишком яркой для каких-то других детей. Потом я страдала за то, что я не слишком интересна, за то что я читаю, за то что я жирная в чьих-то понятиях и стандартах", – сообщила радиоведущая Юля Карпова.

Однако на самом деле это все ваша суперсила. Каждый ваш псевдо недостаток, псевдо минус – это на самом деле суперсила и ваш шарм,

– добавила Юля Карпова.

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Потап

"Если тебя хейтят, значит ты чем-то отличаешься. Люби себе, не давай чужим мыслям залезть в голову. Знай – ты оригинальный", – сообщил продюсер, музыкант и рэпер Потап.