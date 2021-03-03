Національна поліція України запустила флешмоб із назвою #тебе_люблять. Його мета підтримати дітей та підлітків, які проходять через складний період у своєму житті, мають проблеми в родині, навчанні, з друзями, відчувають, що залишилися сам на сам зі своїми проблемами.

До флешмобу доєдналися відомі українці, які поділилися особистими історіями, розповіли про проблеми, з якими стикалися, як проходили через складні часи. Причиною акції стала значна кількість підліткових самогубств і нещасних випадків, які відбулися останнім часом в Україні.

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Наталка Карпа

Першою до ініціативи Національної поліції долучилася заслужена артистка України – Наталка Карпа. "Пам'ятайте, якщо сьогодні все так кепсько, погано, недобре – завтра точно буде інший день. Буде світліше, будуть інші почуття, щось нове і однозначно краще. Ніколи не здавайтеся, не падайте духом", – повідомила співачка.

Якщо щось трапилося, закрийте очі, стисніть кулачки, тому що там ми акумулюємо нашу енергію, вдихніть, видихніть і скажіть: "Все буде добре. Я сильний і я впораюся з будь-якими обставинами, з будь-якими подіями. Все що трапиться – мені під силу",

– додала Наталка Карпа.

Тіна Кароль

"Давайте боротися за життя, яке подароване нам з небес. Любіть себе, а я поруч, коли потрібно", – заявила Народна артистка України Тіна Кароль.

Віктор Павлік

"Хочу вам сказати, що життя це дуже-дуже важливо. Це те, що Бог нам дав зовсім безкоштовно. Залишається тільки вважати на себе, берегти себе і пам'ятати, що здоров'я не купиш за жодні гроші", – зазначив Народний артист України Віктор Павлік.

Віталій Марків

"Я, як ніхто інший, можу розповісти, що таке безвихідна ситуація. Але я ніколи не здавався, завжди цілеспрямовано рухався до своєї цілі заради рідних та близьких, заради кращого майбутнього. Пам'ятайте: життя прекрасне та чудове. Любіть себе, поважайте себе, бо ви того варті", – розповів військовослужбовець, доброволець-нацгвардієць Віталій Марків.

ХАС

"Чув таку фразу: "Що не вбиває, то робить нас сильнішими"? Як думаєш, при яких обставинах людина додумалася до такої фрази? Явно не при тих, коли їй було дуже добре, вона мусила щось пережити. Кожен з нас рано чи пізно стикається з такою ситуацією, коли здається, що виходу нема. А вихід завжди є. Чим швидше цей вихід знаходиш, тим швидше стаєш сильнішим", – пояснив репер та радіоведучий ХАС.

Юля Карпова

"Я знаю все про хейт. Перший свій хейт я відхопила, коли моя заколка в школі була занадто яскравою для якихось інших дітей. Потім я потерпала за те що я не надто цікава, за те що я читаю, за те що я жирна в чиїхось поняттях та стандартах", – повідомила радіоведуча Юля Карпова.

Проте насправді це все ваша суперсила. Кожен ваш псевдонедолік, псевдомінус – це насправді суперсила та ваш шарм,

– додала Юля Карпова.

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Потап

"Якщо тебе хейтять, значить ти чимось відрізняєшся. Люби себе, не давай чужим думкам залізти у свою голову. Знай – ти оригінальний", – повідомив продюсер, музикант і репер Потап.