Конфликтные отношения с партнером, отсутствие либидо и сомнения относительно собственной женственности могут происходить из-за проблем во взаимоотношениях с отцом. Об этом Психолог Юлия Золова и Мария Летучева отмечают в книге "Все дело в отце".

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Почему могут возникать конфликты с партнером

Если связь с отцом по разным причинам была потеряна, то внутри возникает ощущение вакуума, который хочется наполнить. Тогда женщина бессознательно стремится получить от партнера то, чего не получила от отца. Эта потребность находит выход либо в чрезмерных переживаниях, либо неадекватной реакцией на ситуацию.

Реальные претензии к партнеру или проекции фигуры отца

Существуют 2 признака, которые помогают определить, что на самом деле такую реакцию обусловили проблемы с папой:

ситуация требует реагирования на 1 балл, а женщина выдает эмоций на целых 10;

на нейтральные или положительные действия партнера женщина отвечает резко и отрицательно.

Вероятные проблемы в отношениях, которые могут иметь корни во взаимоотношениях с отцом, также описала психолог из Атланты доктор Шерри Блейк.

Вы можете бояться отказа, оставаться в нездоровых отношениях или перепрыгивать от человека к человеку из-за страха остаться без мужа. А также быть созависимыми, стараться угодить мужчинам, с которыми встречаетесь, постоянно проверять телефон партнера или его социальные сети,

– отметила Блейк.

Проблемы в половой жизни

Из-за этого вакуума также могут возникнуть проблемы в половой жизни. Во время перехода мужско-женских отношений к детско-родительским отношениям либидо автоматически исключается. Порой это происходит из-за претензий и взаимных оскорблений, тормозящих сексуальность. А иногда из-за бессознательной мести или манипуляции.



Хорошие отношения с отцом помогают женщине построить здоровые отношения с партнером / Фото Unsplash

Как папа определяет восприятие собственной феминности

Если в общении с папой девочка не чувствовала ценности для него, слышала о неприятии-принятии женского, у нее может возникнуть проблема с собственной идентичностью и самооценкой.

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