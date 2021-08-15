Ника Кармайкл и Арло Пимлотт купались в общественном бассейне и соревновались, кто лучше плавает под водой, а также дольше задерживает дыхание.

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Вместе с ними захотела посоревноваться и 10 летняя девочка. Она сделала глубокий вдох, нырнула под воду с мальчишками и подплыла к решетке бассейна. Ника и Арло были поражены, как долго девочка может задерживать дыхание, однако впоследствии заметили, что она не может отплыть от решетки. Волосы ребенка застряло между ним и девочка не могла выплыть.

Она пыталась выбраться на поверхность. Мы видели, как из ее рта выходили пузырьки воздуха, а затем она потеряла сознание. Я послал Арло за спасателем, а сам попытался вытащить ее волосы с решетки,

– рассказал Ника.

Мальчик пытался распутать волосы, но у него это не получалось. Арло смог быстро найти и привести спасателя. Мужчина обрезал ножом часть застрявшего волос, тогда вытащил ребенка и реанимировал ее. Только тогда девочку забрали в больницу, где она пролежала неделю.

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"В тот же вечер позвонил папа Арло, чтобы узнать, как я себя чувствую. Он сказал, что мы спасли жизнь этой девочки. Также добавил, что мы герои, и он гордится нами, ведь мы поступили правильно", — добавил Ника.