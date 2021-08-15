Ніка Кармайкл та Арло Пімлотт купалися в громадському басейні та змагалися, хто краще плаває під водою, а також на довше затримує дихання.

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Разом з ними захотіла позмагатися й 10 річна дівчинка. Вона зробила глибокий вдих, пірнула під воду з хлопчаками та підпливла до ґрат басейну. Ніка та Арло були вражені, як довго дівчинка може затримувати дихання, проте згодом помітили, що вона не може відплисти від решітки. Волосся дитини застрягло між ним й дівчинка не могла виплисти.

Вона намагалася вибратися на поверхню. Ми бачили, як з її рота виходили бульбашки повітря, а потім вона втратила свідомість. Я послав Арло за рятувальником, а сам спробував витягти її волосся з решітки,

– розповів Ніка.

Хлопчик намагався розплутати волосся, але в нього це не виходило. Арло зміг швидко знайти та привести рятувальника. Чоловік обрізав ножем частину застряглого волосся, тоді витягнув дитину та реанімував її. Тільки тоді дівчинку забрали в лікарню, де вона пролежала тиждень.

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"В той же вечір подзвонив тато Арло, щоб дізнатися, як я себе почуваю. Він сказав, що ми врятували життя цієї дівчинки. Також додав, що ми герої, і що він пишається нами, адже ми вчинили правильно", – додав Ніка.