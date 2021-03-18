Правила поведения в экстренных ситуациях: что должен знать каждый ребенок
Все чаще новостные сюжеты пестрят сообщениями о пожаре, нападении, взрыве в школе. В такие моменты родительский страх выходит на новый уровень, ведь мама и папа не всегда могут быть со своей малышней. Тогда могут пригодиться несколько простых правил, которые помогут ребенку быстро среагировать в экстренной ситуации.
Источник:"Украинская правда"
Эксперты советуют начать изучать с ребенком правила поведения в чрезвычайных ситуациях как можно раньше. Кроме того, их нужно регулярно повторять, чтобы дети легко вспомнили их при необходимости.
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Экстренная ситуация – относительное понятие
Прежде всего, ребенок должен понять, в каких экстренных ситуациях надо действовать немедленно, а в каких – ждать помощи взрослых. Чтобы это сделать, рассказывайте ребенку истории, объясняйте правила поведения. Ребенку нужно время, чтобы ознакомиться с таким большим объемом информации, поэтому имейте терпение.
Также можно вместе с ребенком разбирать ситуации, которые случаются с героями мультфильмов. Спрашивать, что сделал бы малыш, как действовал бы, правильно ли поступил герой в мультике, а затем – объяснять, как надо делать.
Телефоны служб помощи – это не шутка
Объясните ребенку, что экстренные телефонные номера можно использовать только в действительно экстренных ситуациях. К тому же он должен знать на память телефоны основных служб помощи и не путать их:
- 101 – пожарные;
- 102 – полиция;
- 103 – скорая помощь;
- 104 – служба газа.
Научите ребенка правильно общаться по телефону с диспетчером. Лучше это сделать в игровой форме.
Как говорить с диспетчером
- Ребенок должен сообщить свой адрес или месторасположение.
- Объяснить, с кем он находится, есть ли кто-то рядом.
- Четко описать, что произошло.
Сосредоточьте внимание ребенка на том, что ему нужно придерживаться указаний диспетчера.
Дети лучше запоминают информацию в игровой форме / Фото EarthHero
Тренируйте навыки в игровой форме
Знать правила поведения в экстренных ситуациях хорошо, однако дети должны уметь применять их на практике. Тогда на помощь приходят ролевые игры. Именно они помогут отработать действия ребенка в конкретных ситуациях.
Ролевые игры помогают ребенку почувствовать реалии, с которыми он может столкнуться в экстренных случаях. Уделяйте время таким играм еженедельно, поскольку они будут обучать ребенка ответственного поведения.
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"Фея и дракон"
Такую игру можно разыграть дома с родителями. По сценарию папа – дракон, который крадет ребенка, а мама – фея. Последняя спасает ребенка или его игрушку, но для этого надо громко позвать, попросить о помощи, иначе она не прилетит.
Цель: научить ребенка не бояться кричать, когда на него нападают. Не пугаться громкости собственного голоса, не замирать.
"Прятки"
Эта игра более полезна для учителей и воспитателей. Когда случается какая-то чрезвычайная ситуация, дети часто прячутся. Можно предложить поиграть с ними в прятки и понаблюдать, куда ребенок любит прятаться.
Цель: понять, куда может спрятаться ребенок в случае землетрясения, обвала, просто ситуации, которая испугает ребенка. Впоследствии это поможет спасателям быстро найти его.
В прятки можно играть и дома / Фото Unsplash
Не пугать, а объяснять
Ни в коем случае не запугивайте ребенка. Ваша задача – четко объяснить, что ребенок должен делать в экстренных ситуациях. Не проявляйте излишних эмоций, объясняя ребенку правила поведения. Иначе он может впасть в панику и не воспринять озвученные вами правила. В экстренных случаях ему будет трудно мыслить рационально.
Мобильные приложения, которые помогут знать, где малыш
- "Где мои дети" – это семейный GPS-трекер для безопасности детей и родительского контроля. Его можно установить на телефон или подключить к GPS-часы.
- Live360 – программа показывает место нахождения членов семьи и друзей, которые позволяют это сделать с помощью настроек в телефонах.
- KidsTrack – периодически определяет GPS-координаты телефона и отсылает их на сервер. Так можно проследить маршрут ребенка на карте с компьютера.
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