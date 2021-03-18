Все чаще новостные сюжеты пестрят сообщениями о пожаре, нападении, взрыве в школе. В такие моменты родительский страх выходит на новый уровень, ведь мама и папа не всегда могут быть со своей малышней. Тогда могут пригодиться несколько простых правил, которые помогут ребенку быстро среагировать в экстренной ситуации.

Эксперты советуют начать изучать с ребенком правила поведения в чрезвычайных ситуациях как можно раньше. Кроме того, их нужно регулярно повторять, чтобы дети легко вспомнили их при необходимости.

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Экстренная ситуация – относительное понятие

Прежде всего, ребенок должен понять, в каких экстренных ситуациях надо действовать немедленно, а в каких – ждать помощи взрослых. Чтобы это сделать, рассказывайте ребенку истории, объясняйте правила поведения. Ребенку нужно время, чтобы ознакомиться с таким большим объемом информации, поэтому имейте терпение.

Также можно вместе с ребенком разбирать ситуации, которые случаются с героями мультфильмов. Спрашивать, что сделал бы малыш, как действовал бы, правильно ли поступил герой в мультике, а затем – объяснять, как надо делать.

Телефоны служб помощи – это не шутка

Объясните ребенку, что экстренные телефонные номера можно использовать только в действительно экстренных ситуациях. К тому же он должен знать на память телефоны основных служб помощи и не путать их:

101 – пожарные;

102 – полиция;

103 – скорая помощь;

104 – служба газа.

Научите ребенка правильно общаться по телефону с диспетчером. Лучше это сделать в игровой форме.

Игра с телефоном: Говорите с ребенком с помощью игрушечного телефона. Вы – врач, пожарный или полицейский. С ребенком или ее игрушкой случилась беда. Объясните, как малыш должен рассказать о проблеме, чтобы приехала скорая, полиция или пожарные. Если ребенок объяснил правильно – "приезжайте" на помощь ему или его кукле.

Как говорить с диспетчером

Ребенок должен сообщить свой адрес или месторасположение. Объяснить, с кем он находится, есть ли кто-то рядом. Четко описать, что произошло.

Сосредоточьте внимание ребенка на том, что ему нужно придерживаться указаний диспетчера.



Дети лучше запоминают информацию в игровой форме / Фото EarthHero

Тренируйте навыки в игровой форме

Знать правила поведения в экстренных ситуациях хорошо, однако дети должны уметь применять их на практике. Тогда на помощь приходят ролевые игры. Именно они помогут отработать действия ребенка в конкретных ситуациях.

Ролевые игры помогают ребенку почувствовать реалии, с которыми он может столкнуться в экстренных случаях. Уделяйте время таким играм еженедельно, поскольку они будут обучать ребенка ответственного поведения.

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"Фея и дракон"

Такую игру можно разыграть дома с родителями. По сценарию папа – дракон, который крадет ребенка, а мама – фея. Последняя спасает ребенка или его игрушку, но для этого надо громко позвать, попросить о помощи, иначе она не прилетит.

Цель: научить ребенка не бояться кричать, когда на него нападают. Не пугаться громкости собственного голоса, не замирать.

"Прятки"

Эта игра более полезна для учителей и воспитателей. Когда случается какая-то чрезвычайная ситуация, дети часто прячутся. Можно предложить поиграть с ними в прятки и понаблюдать, куда ребенок любит прятаться.

Цель: понять, куда может спрятаться ребенок в случае землетрясения, обвала, просто ситуации, которая испугает ребенка. Впоследствии это поможет спасателям быстро найти его.



В прятки можно играть и дома / Фото Unsplash

Не пугать, а объяснять

Ни в коем случае не запугивайте ребенка. Ваша задача – четко объяснить, что ребенок должен делать в экстренных ситуациях. Не проявляйте излишних эмоций, объясняя ребенку правила поведения. Иначе он может впасть в панику и не воспринять озвученные вами правила. В экстренных случаях ему будет трудно мыслить рационально.

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