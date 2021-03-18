Все частіше новинні сюжети рясніють повідомленнями про пожежу, напад, вибух у школі. У такі моменти батьківський страх виходить на новий рівень, адже мама та тато не завжди можуть бути зі своєю малечею. Тоді у нагоді можуть стати декілька простих правил, які допоможуть дитині швидко зреагувати в екстреній ситуації.

Експерти радять почати вивчати з дитиною правила поведінки у надзвичайних ситуаціях якомога раніше. Крім того, їх потрібно регулярно повторювати, щоб малеча легко згадала їх за потреби.

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Екстрена ситуація – відносне поняття

Перш за все, дитина повинна зрозуміти, в яких екстрених ситуаціях треба діяти негайно, а в яких – чекати на допомогу дорослих. Щоб це зробити, розповідайте дитині історії, пояснюйте правила поведінки. Дитині потрібен час, щоб ознайомитися з таким великим обсягом інформації, тому майте терпіння.

Також можна разом з дитиною розбирати ситуації, які трапляються з героями мультфільмів. Запитувати, що зробив би малюк, як діяв би, чи правильно вчинив герой у мультику, а потім – пояснювати, як треба робити.

Телефони служб допомоги – це не жарт

Поясніть дитині, що екстрені телефонні номери можна використовувати тільки у справді екстрених ситуаціях. До того ж вона має знати на пам'ять телефон основних служб допомоги та не плутати їх:

101 – пожежники;

102 – поліція;

103 – швидка допомога;

104 – служба газу.

Навчіть дитину правильно спілкуватися телефоном з диспетчером. Краще це зробити в ігровій формі.

Гра з телефоном: Говоріть з дитиною за допомогою іграшкового телефону. Ви – лікар, пожежник чи поліцейський. З дитиною або її іграшкою сталася біда. Поясніть, як малюк має розповісти про проблему, щоб приїхала швидка, поліція або пожежна. Якщо дитина пояснила правильно – "приїжджайте" і рятуйте її та ляльку.

Як говорити з диспетчером

Дитина має повідомити свою адресу або місцерозташування. Пояснити, з ким вона перебуває, якщо поруч із нею хтось є. Чітко описати, що сталося.

Зосередьте увагу дитини на тому, що їй слід дотримуватися вказівок диспетчера.



Діти краще запам'ятовують інформацію в ігровій формі / Фото EarthHero

Тренуйте навички в ігровій формі

Знати правила поведінки в екстрених ситуаціях добре, однак діти мають уміти застосовувати їх на практиці. Тоді на допомогу приходять рольові ігри. Саме вони допоможуть відпрацювати дії дитини у конкретних ситуаціях.

Рольові ігри допомагають дитині відчути реалії, із якими вона може стикнутися в екстрених випадках. Приділяйте час таким іграм щотижня, оскільки вони навчатимуть дитину відповідальної поведінки.

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"Фея і дракон"

Таку гру можна розіграти вдома з батьками. За сценарієм тато – дракон, який краде дитину, а мама – фея. Остання рятує дитину чи її іграшку, але для цього треба голосно покликати, попросити про допомогу, бо інакше вона не прилетить.

Мета: навчити дитину не боятися кричати, коли на неї нападають. Не лякатися гучності власного голосу, не завмирати.

"Хованки"

Ця гра більш корисна для вчителів та вихователів. Коли трапляється якась надзвичайна ситуація, діти часто ховаються. Можна запропонувати пограти з ними в хованки й поспостерігати, куди дитина любить ховатися.

Мета: зрозуміти, куди може сховатися дитина у разі землетрусу, обвалу, просто ситуації, яка злякає дитину. Згодом це допоможе рятувальникам швидко знайти її.



У хованки можна грати й вдома / Фото Unsplash

Не лякати, а пояснювати

У жодному разі не залякуйте дитину. Ваше завдання – чітко пояснити, що дитина мусить робити в екстрених ситуаціях. Не виявляйте надмірних емоцій, пояснюючи дитині правила поведінки. Інакше вона може впасти в паніку і не сприйняти озвучені вами правила. В екстрених випадках їй буде важко мислити раціонально.

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