Что нужно знать до брака: 4 мифа и их опровержение

У каждого человека свое представление семьи, которое может быть основанным на иллюзиях и ложных представлениях. Часто все это черпают из сказок или других историй.

По словам психолога Елены Ермоленко, любовь и семья – не тождественные понятия. Семья – это не только любовь. Любовь – это единство людей на эмоциональном уровне.

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"А семья – единство двух людей на социальном уровне, что подразумевает под собой новый тип отношений – партнерство. Умение вместе жить и договариваться, решать возникающие проблемы, делить ответственность", – добавила Елена Ермоленко.



Обсуждать проблемы / Фото The Vida Consultancy​

Она посоветовала разговаривать друг с другом, если в отношениях наступили нелегкие времена. Не накапливать молча обиды, но и не сыпать взаимными упреками, а постараться вспомнить зачем вы вместе.

Что следует знать перед заключением брака

• Не всегда будете любить друг друга как в день свадьбы

И это нормально. После года отношений поезд и уровень гормонов несколько снижается. Медовый месяц и горячая страсть не может длиться вечно. Каждая пара переживает взлет и спад физиологической тяжести.

• Вы– разные люди

Вы оба – личности, и у вас есть свои мысли. Каждый из вас имеет свой жизненный опыт, свою историю развития, свое восприятие и отношение к различным вопросам. Это нормально, что в некоторых моментах партнер может с вами не соглашаться.



Партнер может не соглашаться / Фото Pinterest​

Лучше, чем притворяться кем-то другим и стараться угодить, услужить, соответствовать ожиданиям партнера. Позволять себе быть собой, а другому быть другим и выдерживать эту инаковость – то, что действительно важно.

• Дети – не цель создания семьи

Это один из составляющих элементов. Да, семья вполне может существовать и без детей. Рождение ребенка не освежит чувств в паре, если в ней существуют проблемы между мужем и женой. Непонимание этих фактов часто приводят к разводу.

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• Одиночество

Семья не спасает от одиночества. Скорее наоборот – в отношениях с любимым человеком обостряются ранние психотравмы, полученные в детско-родительских отношениях. Страх одиночества, боязнь быть брошенным, и эмоциональная зависимость от партнера влекут за собой страдания и конфликты в паре.