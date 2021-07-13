Положительный эффект видеоигр

Выбирая такое развлечение, нужно иметь высокое зрительное внимание и пространственную ориентацию. Такие игры развивают умение переключаться между задачами, выявлять мелкие предметы и фокусироваться длительное время на чем-то одном.

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Кроме этого, они требуют постоянной адаптации, поскольку в высших уровнях возникают новые среды, задачи и требования. Соответственно формируется привычка "учиться". Игроку приходится самостоятельно приспосабливаться к новому.

Ошибочно мнение, что видеоигры делают детей более раздраженными и агрессивными. Напротив, они могут отвлекать от мучительных воспоминаний и негативных эмоций, а также снижать тревожность.



Компьютерные игры / Фото Understood.org​

Кроме этого, развивают навык планирования. Для того чтобы успешно играть, нужно научиться прогнозировать последствия своих действий и стратегически мыслить. А если игра динамичная, то решение приходится принимать достаточно быстро. Все эти умения работают не только в виртуальном мире, но и переносятся в реальную жизнь.

Негативный эффект

Родителям нужно помнить, что в развлекательных играх, кроме пользы, есть и негатив. Самый большой минус – злоупотребление ими.

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Здесь важно научить ребенка ответственно распределять время и не забывать о родительском контроле.