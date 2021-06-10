Чем можно заняться с ребенком летом: 50 интересных и уникальных идей

Детский семейный психолог Светлана Ройз дала советы родителям, чем можно занять ребенка летом. Какие идеи обнародовала експертка – читайте в материале.

Психолог отметила, что ее идеи включают активность всех каналов, чтобы можно было привлечь и зрение, и прикосновение, и обоняние, и слух, и движение, и воображение. Детям списки совсем не нужны, но они могут пригодиться взрослым.

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Что предложила психологиня

1. Браслеты из цветов, которые можно прикрепить на скотч.

2. Пирамиды и башни из камней.

3. Витражи на окна из цветов или салфеток.

4. Бегать босиком по траве.

5. Картины из овощей. Например, выкладывать с малышами цифры и буквы из шишек, лепестков, листьев, зелени или овощей.

6. Мандалы из шишек, цветов, орехов.



Мандалы из цветов / Фото Pinterest

7. Водяные пистолеты и водные баталии.

8. Слушать звуки вокруг. Также можно посчитать, сколько их слышно.

9. Ходить в поход, на пикник.

10. Прыгать по лужам в сапожках или босиком.

11. Плести венки.

12. Пускать кораблики.

13. Пускать солнечных зайчиков.

14. Записывать на телефонный диктофон голоса птиц.

15. Наблюдать за облаками и предсказывать погоду.

16. Считать, сколько можно увидеть разных цветов вокруг.

17. Катиться с горки или кататься по траве, однако помнить о клещах.

18. Делать мороженое из соков.

19. Рисовать на асфальте мелом.



Рисунки на асфальте / Фото Stockphoto

20. Представить, что мы инопланетяне или приехали из другой неизвестной страны и пойти на экскурсию по городу, якобы видя его впервые.

21. Танцевать под дождем.

22. Готовить смузи из разных фруктов.

23. Фотографировать бабочек и жуков.

24. Делать панамки и шапки из бумаги.

25. Делать и пускать самолетики.

26. Делать букеты из цветов, выкладывая их на бумаге, и фотографируя.

27. Наблюдать за созвездиями, считать в ночном небе самолеты и спутники, загадывать желания на звезду, что падает.

28. Описывать мелом свою тень на асфальте и рисовать ее.

29. Рисовать водой на асфальте.

30. Собирать морские камешки, разрисовывать их и делать фигурки.

31. Сделать солнечные часы.

32. Делать фонарики со стаканчиков – с LED-свечами (например, сделать свое дерево фей).

33. Печь пироги и делать вареники с ягодами.

34. Запускать воздушного змея.



Воздушный змей / Фото Chipmunkk

35. Делать лимонад.

36. Взять маленькую игрушку и фотографировать ее в разных местах, устроив ей "приключение-путешествие". После этого можно создать фотоальбом.

37. Отправить себе по почте письмо "на зиму" с приветом с лета.

38. Заморозить цветы и ягоды в кубиках льда. Можно сохранить до зимы.

39. Фотографировать ежедневно в одном и том же ракурсе дерево, цветок или месяц, а потом сделать анимацию.

40. Делать серьги из вишен и черешен.

41. Делать шашлычки из ягод, фруктов и бананов.

42. Жарить сосиски, хлеб или маршмеллоу на костре.



Жарить сосиски / Фото Kathmandu

43. Обвести стопу, вырезать след из картона, и фотографировать "след лета". Потом класть на различные поверхности (клумба, листья, песок).

44. Определять с закрытыми глазами на вкус ягоды, фрукты, овощи.

45. Залезть на невысокое дерево и петь песни.

46. ​​Скрыть "клад", нарисовать карту и вместе с ребенком найти.

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47. Делать из глины или теста кулоны с отпечатками листьев, цветов.

48. Закопать в песке фигурки динозавров и устроить раскопки.

49. Сделать свой собственный чай на зиму (из мяты, листьев смородины, ягод).

50. Сделать домик на дереве.