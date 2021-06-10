Чем можно заняться с ребенком летом: 50 интересных и уникальных идей

Детский семейный психолог Светлана Ройз дала советы родителям, чем можно занять ребенка летом. Какие идеи обнародовала експертка – читайте в материале.
Психолог отметила, что ее идеи включают активность всех каналов, чтобы можно было привлечь и зрение, и прикосновение, и обоняние, и слух, и движение, и воображение. Детям списки совсем не нужны, но они могут пригодиться взрослым.
Интересно Нестандартное воспитания: как родителям помогает юмор – фото
Что предложила психологиня
1. Браслеты из цветов, которые можно прикрепить на скотч.
2. Пирамиды и башни из камней.
3. Витражи на окна из цветов или салфеток.
4. Бегать босиком по траве.
5. Картины из овощей. Например, выкладывать с малышами цифры и буквы из шишек, лепестков, листьев, зелени или овощей.
6. Мандалы из шишек, цветов, орехов.
Мандалы из цветов / Фото Pinterest
7. Водяные пистолеты и водные баталии.
8. Слушать звуки вокруг. Также можно посчитать, сколько их слышно.
9. Ходить в поход, на пикник.
10. Прыгать по лужам в сапожках или босиком.
11. Плести венки.
12. Пускать кораблики.
13. Пускать солнечных зайчиков.
14. Записывать на телефонный диктофон голоса птиц.
15. Наблюдать за облаками и предсказывать погоду.
16. Считать, сколько можно увидеть разных цветов вокруг.
17. Катиться с горки или кататься по траве, однако помнить о клещах.
18. Делать мороженое из соков.
19. Рисовать на асфальте мелом.
Рисунки на асфальте / Фото Stockphoto
20. Представить, что мы инопланетяне или приехали из другой неизвестной страны и пойти на экскурсию по городу, якобы видя его впервые.
21. Танцевать под дождем.
22. Готовить смузи из разных фруктов.
23. Фотографировать бабочек и жуков.
24. Делать панамки и шапки из бумаги.
25. Делать и пускать самолетики.
26. Делать букеты из цветов, выкладывая их на бумаге, и фотографируя.
27. Наблюдать за созвездиями, считать в ночном небе самолеты и спутники, загадывать желания на звезду, что падает.
28. Описывать мелом свою тень на асфальте и рисовать ее.
29. Рисовать водой на асфальте.
30. Собирать морские камешки, разрисовывать их и делать фигурки.
31. Сделать солнечные часы.
32. Делать фонарики со стаканчиков – с LED-свечами (например, сделать свое дерево фей).
33. Печь пироги и делать вареники с ягодами.
34. Запускать воздушного змея.
Воздушный змей / Фото Chipmunkk
35. Делать лимонад.
36. Взять маленькую игрушку и фотографировать ее в разных местах, устроив ей "приключение-путешествие". После этого можно создать фотоальбом.
37. Отправить себе по почте письмо "на зиму" с приветом с лета.
38. Заморозить цветы и ягоды в кубиках льда. Можно сохранить до зимы.
39. Фотографировать ежедневно в одном и том же ракурсе дерево, цветок или месяц, а потом сделать анимацию.
40. Делать серьги из вишен и черешен.
41. Делать шашлычки из ягод, фруктов и бананов.
42. Жарить сосиски, хлеб или маршмеллоу на костре.
Жарить сосиски / Фото Kathmandu
43. Обвести стопу, вырезать след из картона, и фотографировать "след лета". Потом класть на различные поверхности (клумба, листья, песок).
44. Определять с закрытыми глазами на вкус ягоды, фрукты, овощи.
45. Залезть на невысокое дерево и петь песни.
46. Скрыть "клад", нарисовать карту и вместе с ребенком найти.
Читайте также "Диван для чата" и нарушение правил: какие правила воспитание у принца Уильяма и Кейт Миддлтон
47. Делать из глины или теста кулоны с отпечатками листьев, цветов.
48. Закопать в песке фигурки динозавров и устроить раскопки.
49. Сделать свой собственный чай на зиму (из мяты, листьев смородины, ягод).
50. Сделать домик на дереве.