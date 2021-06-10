Психолог зазначила, що її ідеї включають активність всіх каналів, щоб можна було залучити й зір, й дотик, й нюх, й слух, й рух, й уяву. Дітям списки зовсім не потрібні, але вони можуть стати в пригоді дорослим.

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Що запропонувала психологиня

1. Браслети з квітів, які можна прикріпити на скотч.

2. Піраміди й вежі з каменів.

3. Вітражі на вікна з квітів чи серветок.

4. Бігати босоніж по траві.

5. Картини з овочів. Наприклад, викладати з малюками цифри й букви з шишок, пелюсток, листя, зелені чи овочів.

6. Мандали з шишок, квітів, горіхів.



Мандали з квітів / Фото Pinterest

7. Водяні пістолети та водні баталії.

8. Слухати звуки навколо. Також можна порахувати, скільки їх чутно.

9. Ходити в похід, на пікнік.

10. Стрибати по калюжах в чобітках чи босоніж.

11. Плести вінки.

12. Пускати кораблики.

13. Пускати сонячних зайчиків.

14. Записувати на телефонний диктофон голоси птахів.

15. Спостерігати за хмарами й передбачати погоду.

16. Рахувати, скільки можна побачити різних кольорів навколо.

17. Котитися з гірки або кататися по траві, проте пам'ятати про кліщів.

18. Робити морозиво з соків.

19. Малювати на асфальті крейдою.



Малюнки на асфальті / Фото Stockphoto

20. Уявити, що ми інопланетяни або приїхали з іншої невідомої країни та піти на екскурсію містом, нібито бачачи його вперше.

21. Танцювати під дощем.

22. Готувати смузі з різних фруктів.

23. Фотографувати метеликів і жуків.

24. Робити панамки й шапки з паперу.

25. Робити та пускати літачки.

26. Робити букети з квітів, викладаючи їх на папері, та фотографуючи.

27. Спостерігати за сузір'ями, рахувати в нічному небі літаки та супутники, загадувати бажання на зірку, що падає.

28. Описувати крейдою свою тінь на асфальті та розмальовувати її.

29. Малювати водою на асфальті.

30. Збирати морські камінці, розмальовувати їх й робити фігурки.

31. Зробити сонячний годинник.

32. Робити ліхтарики зі стаканчиків — з LED-свічками (наприклад, зробити своє дерево фей).

33. Пекти пироги й робити вареники з ягодами.

34. Запускати повітряного змія.



Повітряний змій / Фото Chipmunkk

35. Робити лимонад.

36. Взяти маленьку іграшку і фотографувати її в різних місцях, влаштувавши їй "пригоду-подорож". Після цього можна створити фотоальбом.

37. Надіслати собі поштою лист "в зиму" з привітом з літа.

38. Заморозити квіти та ягоди в кубиках льоду. Можна зберегти до зими.

39. Фотографувати щодня в одному і тому ж ракурсі дерево, квітку чи місяць, а потім зробити анімацію.

40. Робити сережки з вишень та черешень.

41. Робити шашлички з ягід, фруктів і бананів.

42. Смажити сосиски, хліб чи маршмелоу на багатті.



Смажити сосиски / Фото Kathmandu

43. Обвести стопу, вирізати слід з картону, і фотографувати "слід літа". Згодом класти на різні поверхні (клумба, листя, пісок).

44. Визначати з закритими очима на смак ягоди, фрукти, овочі.

45. Залізти на невисоке дерево і співати пісень.

46. Сховати "скарб", намалювати карту та разом з дитиною відшукати.

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47. Робити з глини або тіста кулони з відбитками листя, квітів.

48. Закопати в піску фігурки динозаврів і влаштувати розкопки.

49. Зробити свій власний чай на зиму (з м’яти, листя смородини, ягід).

50. Зробити будиночок на дереві.