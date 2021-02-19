Часто батьки не погоджуються на вмовляння дитини завести домашнього улюбленця через очевидні причини. Наприклад, бо треба вигулювати або возити до ветеринара. Забуваючи, що тварина може бути корисною та навчить малюка важливих якостей.

► Відповідальність

Діти вчаться проявляти увагу не тільки до своїх потреб, а й до потреб тварини. Наприклад, може бути ліньки вийти на вулицю, щоб вигуляти собаку або поміняти наповнювач в лотку у кішки, проте розуміємо, що це зробити потрібно. Тварини вчать проявляти увагу, піклуватися та ставати кращими.

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► Прояв доброти

Складно залишатися байдужим і злитися, коли на руках сидить маленьке кошеня, яке просить, щоб його погладили та відігріли.

► Щирість

Тварини ніколи не обманюють, не приховують своїх почуттів. Якщо домашнього улюбленця образити чи насварити, то можна буде побачити на його обличчі переляк чи засмучення. Якщо ж бути з ним добрим і лагідним, він одразу почне виляти хвостом чи облизувати обличчя. Люди часто ховаються за "масками" і не показують своїх справжніх емоцій, тому варто повчитися у тварин щирості.



Щирість / Фото Utne

► Вміти співчувати

Коли приходите злі чи втомлені, тварини вміють відчувати ваш стан і можуть підтримати, лягти поруч, покласти голову на коліна. Люди часто зосереджені на своїх проблемах і не помічають болю близьких людей. У домашніх улюбленців варто вчитися проявляти увагу та співпереживати.

► Здоровий спосіб життя

Без сумнівів, поява в будинку собаки, змусить дитину бути більш активною, не лінуватися і не сидіти пів дня за комп'ютерними іграми. Тепер їй потрібно щодня по кілька разів гуляти з вихованцем, а також тренувати його й при цьому самому виконувати фізичні вправи.



Здоровий спосіб життя / Фото Wallpaperflare

► Справжня дружба

Собака може навчити дитину найміцнішої дружби, вірності, відданості. Тварина ніколи не кине в скрутну хвилину і не підставить, буде поруч з малям у хвилини самотності.

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► Безкорислива любов

Тварини вміють любити просто так, тому що ми є, навіть коли ми сердимося і кричимо. На жаль, люди не відрізняються сталістю в любові, хоча варто було б повчитися у вихованця щирої самовіддачі іншій людині.