Церемония в больнице вместо пышной свадьбы: почему жених и невеста изменили план празднования

Карли Ауддино и ее будущий муж решили перенести свадебную церемонию в больницу и изменили дату проведения на более раннюю. Все для того, чтобы дорогой для них человек смог быть рядом в важный день.

Мама невесты, которую зовут Таура, попала в больницу накануне свадьбы. Еще в 2018 году ей поставили диагноз – четвертая стадия рака легких. Она боролась за свою жизнь, однако произошло очередное обострение. Состояние женщины стремительно ухудшалось, поэтому ее поместили на аппарат ИВЛ.

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Невеста с женихом понимали, что Таура не сможет присутствовать на церемонии. Однако Карли не собиралась сдаваться, а придумала способ, который помог матери побывать на свадьбе дочери.

Она так долго и так упорно боролась. Она хотела быть на этой свадьбе, поэтому я старалась сделать все, что в моих силах, чтобы она присутствовала,

– вспомнила Карли.

Девушка смогла получить разрешение врачей и договорилась с группой пациентов из отделения ее матери. Саму церемонию устроили в конференц-зале больницы. Карли шла по проходу под руку с женихом, за ней шли 4 ее братьев, а в зале стояли ближайшие родственники и друзья. Таура не могла подняться с постели, поэтому пациентку привезли в зал на ней. Не забыв расположить ее так, чтобы мать могла все видеть.

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После свадьбы Таура пошла на поправку. Однако все еще была слишком слаба, чтобы прийти на полномасштабное праздник, которое ее дочь устроила позже.