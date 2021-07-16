Когда фото со свадьбы начали активно распространяться социальными сетями, пользователей возмутились внешнему виду мужчины.

Интересно Неподдельные эмоции: трогательные фото, когда жених впервые увидел любимую в свадебном образе

"Он выглядит, словно поставил на паузу свою игру на PS4 и нехотя вышел на церемонию".

"Его недовольное выражение лица это еще хуже, чем одежда. В его взгляде нет ни капли любви и счастья".

"Он явно не хочет там быть".

Невеста решила прокомментировать все возмутительные комментарии. Она отметила, что счастливая женщина, ведь ее свадьба была просто прекрасной. Ее очень порадовали муж, друзья и семья.



Джоэл Гарсия и Диана Варгас / Фото Инстагарм

"Признаюсь, я и сама не хотела праздновать свадьбу в классическом наряде. Но моя сестра уговорила меня померить несколько платьев. Я влюбилась в одно из них. Я ни о чем не жалею, в ней я чувствовала себя принцессой", — сообщила Диана Варгас.