Быстроногий дедушка снимает забавные видео и собирает миллионы просмотров в тиктоке

Жизнь на пенсии преимущественно имеет спокойный и размеренный темп, но только не для дедушки Фрэнка. В свои 75 лет он танцует, поет и шутит на камеру и делится этими забавными видеороликами в тиктоке.

Его преданные фанаты, которых дедушка Фрэнк уже собрал больше 6 миллионов, без ума от его юмора и невероятной харизмы.

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Из обычного пенсионера в популярного тиктокера

Дедушка Фрэнк из Великобритании жил привычной жизнью пенсионера и, наверное, делал бы это до сих пор, если бы в 2019 году не решил создать профиль в тиктоке. В ноябре он выложил свое первое видео, приобщившись к вирусному танцевальному челленджу "hit the woah" – сделай вау.

Этот ролик сразу захватил внимание пользователей видеоплатформы, которые были в восторге от быстроногого дедушки. С каждым днем комментариев и лайков становилось все больше, и это вдохновило Фрэнка сделать еще одно видео уже через неделю.

На этот раз дедушка исполнил песню Ашера, используя дверцу своей духовки. За два года видео посмотрели свыше 3,4 миллиона раз.

Менее чем через год тиктокер опубликовал свое самое популярное на сегодня видео, которое за 6 месяцев собрало более 22 миллионов просмотров, 2 миллиона реакций и 136 тысяч комментариев.

"Что ты знаешь о любви", – поет исполнитель Pop Smoke, а дедушка тем временем рисует руками воздушное сердце, забавно выгибается и подпрыгивает, как зайчик.

Забавные видео Фрэнка

Сейчас популярный дедушка в своих видео рассказывает о своей жене, внуках и любви к печенью.

Также Фрэнк создает виртуальные танцевальные коллаборации с другими звездами тиктока. В одном из видео он якобы станцевал в паре с Ноа Беком, надеясь, что тот сделает то же самое. Через несколько дней Бек все же отснял свой дуэт с Фрэнком. Дедушка был на седьмом небе от счастья.