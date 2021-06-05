Быстроногий дедушка снимает забавные видео и собирает миллионы просмотров в тиктоке

5 июня 2021 , 04:40
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Тикток Дедушки Фрэнка

Жизнь на пенсии преимущественно имеет спокойный и размеренный темп, но только не для дедушки Фрэнка. В свои 75 лет он танцует, поет и шутит на камеру и делится этими забавными видеороликами в тиктоке.

Его преданные фанаты, которых дедушка Фрэнк уже собрал больше 6 миллионов, без ума от его юмора и невероятной харизмы.

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Из обычного пенсионера в популярного тиктокера

Дедушка Фрэнк из Великобритании жил привычной жизнью пенсионера и, наверное, делал бы это до сих пор, если бы в 2019 году не решил создать профиль в тиктоке. В ноябре он выложил свое первое видео, приобщившись к вирусному танцевальному челленджу "hit the woah" – сделай вау.

grandadfrankk

just abit late to the trend fyp foryourpage grandad

original sound - Grandad Frank

 

Этот ролик сразу захватил внимание пользователей видеоплатформы, которые были в восторге от быстроногого дедушки. С каждым днем комментариев и лайков становилось все больше, и это вдохновило Фрэнка сделать еще одно видео уже через неделю.

На этот раз дедушка исполнил песню Ашера, используя дверцу своей духовки. За два года видео посмотрели свыше 3,4 миллиона раз.

grandadfrankk

yeah yeah YEAH fyp foryourpage grandad dancechallenge

original sound - katiwolf712

 

Менее чем через год тиктокер опубликовал свое самое популярное на сегодня видео, которое за 6 месяцев собрало более 22 миллионов просмотров, 2 миллиона реакций и 136 тысяч комментариев.

"Что ты знаешь о любви", – поет исполнитель Pop Smoke, а дедушка тем временем рисует руками воздушное сердце, забавно выгибается и подпрыгивает, как зайчик.

grandadfrankk

Can we try and get noahbeck to duet this taghim fyp grandad foryou howdidido noahbeck

What You Know Bout Love - Pop Smoke

 

Забавные видео Фрэнка

Сейчас популярный дедушка в своих видео рассказывает о своей жене, внуках и любви к печенью.

grandadfrankk

She’s my angel celestemusicofficial fyp foryou grandad hearmyvoice

Hear My Voice - Celeste

 

grandadfrankk

Wait for it fyp foryou vhstape grandad

Hi watermelon sugar - Alisa

 

Также Фрэнк создает виртуальные танцевальные коллаборации с другими звездами тиктока. В одном из видео он якобы станцевал в паре с Ноа Беком, надеясь, что тот сделает то же самое. Через несколько дней Бек все же отснял свой дуэт с Фрэнком. Дедушка был на седьмом небе от счастья.

grandadfrankk

duet with noahbeck You guys made this possible!! Thank you everyone who tagged him and thank you Noah fyp grandad foryou thankyou noahbeck

What You Know Bout Love - Pop Smoke

 

grandadfrankk

duet with blakegray He said someone duet him to do it better. Do you think I did fyp foryou cottoneyedjoe doitbetter

Cotton Eyed Joe - The Hit Crew

 

Автор: Іванна Кутнів