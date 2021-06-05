Его преданные фанаты, которых дедушка Фрэнк уже собрал больше 6 миллионов, без ума от его юмора и невероятной харизмы.

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Из обычного пенсионера в популярного тиктокера

Дедушка Фрэнк из Великобритании жил привычной жизнью пенсионера и, наверное, делал бы это до сих пор, если бы в 2019 году не решил создать профиль в тиктоке. В ноябре он выложил свое первое видео, приобщившись к вирусному танцевальному челленджу "hit the woah" – сделай вау.