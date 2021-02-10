Перед тем как начать согласовывать мелкие бытовые вопросы совместной жизни, влюбленным лучше попытаться прийти к согласию в более глобальных вопросах. Стоит обсудить их заранее, например, тогда, когда впервые задумаетесь о том, что пора бы начать жить вместе.

Планы на будущее

Это фундамент любых отношений. Если у девушки есть мечта при первой возможности переехать за границу, а мужчина планирует вести бизнес только в пределах Украины, вскоре эта разница во взглядах даст о себе знать. Поэтому обоим партнерам обязательно нужно обсудить жизненные цели.

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Ожидания

Обоим влюбленным нужно рассказать друг другу, что нравится, что раздражает, какую вы слушаете музыку и чем привыкли завтракать. Такой разговор спасал тысячи пар от расставания.

Доверие

Способны ли на измену? Важно, чтобы оба поняли, что может подорвать доверие друг к другу. Кроме этого, нужно честно себе ответить, способны ли вы хранить тайны партнера и делится своими.



Доверие в отношениях / Фото Freepik

Друзья

Иногда именно этот пункт играет большую роль в отношениях. Если друзья привыкли без предупреждения приходить к нему домой, а ты категорически не поддерживаешь это, то стоит объяснить свою позицию.

Семья

Сегодня многие знакомят друг друга с родителями едва не перед свадьбой, что неправильно. Во-первых, знакомство с родителями всегда сближает влюбленных. Общие семейные посиделки и дни рождения необязательно должны быть громкими, иногда их функция сводится к тому, что вы вместе выбираете для родственников подарки. Во-вторых, семья всегда может подбросить пару интересных фактов из биографии партнера, что также очень важно.

Начало дня

Психологи уверены: то, как мы просыпаемся и собираемся утром на работу, может рассказать о нашем характере. Если мужчина привык по 2 часа принимать душ и оставлять не закрученную зубную пасту в ванной, а для девушки это табу, или из-за этого не успевает вовремя выйти из дома – вместе долго вряд ли они проживут.



Начало дня / Фото Eduardo Huelin

Конец дня

Если кто-то один по вечерам любит ходить в зал или посещать все возможные выставки, а другой остается верным дивану и телевизору, то общее будущее может быть под вопросом. Тогда остается либо смириться, либо разговаривать и искать компромисс. Лучше это сделать до начала совместной жизни.

Праздники

Опять же, если один партнер за шумную вечеринку с друзьями, а другой любит тихие домашние посиделки, вопрос о праздновании Нового года может перерасти в конфликт и даже ссору. Выход – попросить перед началом совместной жизни рассказать о незабываемом празднике. Ответ станет хорошей подсказкой.

Уборка в доме

Дело не в том, готов ли партнер помогать мыть посуду или выбрасывать мусор. Важно понять, умеет ли этот человек вообще договариваться или принимать новые правила. Если это так, то важно помнить, что нужно учитывать пожелания обоих.

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Финансовые вопросы

Нужно выяснить вначале: кто отвечает за покупку продуктов, а кто за оплату счетов. Кроме этого, нужно определить, как будет складываться общий бюджет. Еще один важный нюанс: если в семье зарабатывает только он и отдает все до копейки, принимать решения, на что и сколько тратить, нужно все равно вместе.