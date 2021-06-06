Люди присылают ей любимые предметы гардероба тех, кого они потеряли: рубашки, джинсы, блузки, галстуки и даже шапки. Через 5 – 6 часов девушка превращает их в милого медвежонка.

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Первый медведь памяти

Мэри занялась модными технологиями в Университете Эриот-Ватта. Начав свою швейную карьеру в свадебной индустрии, она хотела и дальше развиваться в этой сфере, а создание игрушечных медведей на самом деле не входило в ее планы.

Я сделала своего первого медведя как услугу подруге и меня постоянно просили сделать больше, но я отказывала им, потому что хотела сосредоточиться на университете и карьере в свадебной сфере,

– отметила Мэри.

В конце концов она уступила и начала создавать больше медведей. Работы девушки быстро стали популярными, а положительные отзывы привели к тому, что рукодельница получила высокий спрос на заказ.

Предназначены хранить воспоминания

Хотя ее работа и приносит прибыль, но часто она также огорчает, ведь каждый раз Мэри узнает много трагических историй. Некоторые клиенты хотят медведя памяти в знак траура по потере родственника, другие просят его, чтобы вспомнить момент из жизни своих детей.

А однажды перед Рождеством мужчина принес ей свою одежду, сразу оплатил свой заказ и умолял девушку передать мишек его дочерям.

Оказалось, что у него рак конечной стадии, и Рождества он не встретит. Я плакала все время, когда вырезала и шила двух мишек,

– рассказывает Мэри.

Но несмотря на эмоциональную нагрузку, девушка гордится тем, что имеет возможность помочь людям пережить горе и с помощью материальных вещей сохранить их воспоминания о близких людях.