Люди надсилають їй улюблені предмети гардеробу тих, кого вони втратили: сорочки, джинси, блузи, краватки і навіть шапки. За 5 – 6 годин дівчина перетворює їх на милого ведмедика.

До теми Лялька, як я: майстриня виготовляє персоналізовані іграшки для дітей з фізичними відмінностями

Перший ведмідь пам'яті

Мері зайнялася модними технологіями в Університеті Еріот-Ватта. Розпочавши свою швейну кар'єру у весільній промисловості, вона хотіла й надалі розвиватися у цій сфері, а створення іграшкових ведмедів насправді не входило в її плани.

Я зробила свого першого ведмедя як послугу подрузі і мене постійно просили зробити більше, але відмовляла їм, бо хотіла зосередитися на університеті та кар’єрі у весільній сфері, – зазначила Мері.

Зрештою вона поступилася і почала створювати більше ведмедів. Роботи дівчини швидко набрали популярності, а позитивні відгуки призвели до того, що майстриня здобула високий попит на замовлення.

Призначені зберігати спогади

Хоча її робота приносить прибуток, але часто вона також засмучує, адже щоразу Мері дізнається багато трагічних історій. Деякі клієнти хочуть ведмедя пам’яті на знак трауру за втратою родича, інші просять його, щоб згадати мить із життя своїх дітей.

А одного разу перед Різдвом чоловік приніс їй свій одяг, одразу оплатив своє замовлення і благав дівчину передати ведмедиків його донькам.

Виявилося, що у нього рак кінцевої стадії, і Різдва він не зустріне. Я плакала весь час, коли вирізала та шила цих двох ведмедиків", – розповідає Мері.

Та попри емоційне навантаження, дівчина пишається тим, що є має змогу допомогти людям пережити горе і через матеріальні речі зберегти їхні спогади про близьких людей.