Больше 50 лет родственники отправляют друг другу одинаковые открытки: оригинальная традиция

В 1972 году британец Дэйв Сондерс на свой 21-й день рождения получил открытку от сестры Шейлы. Через год он отправил ее назад, подписав вместе с женой Фрэн. Так началась интересная семейная традиция.

Уже почти 50 лет братья, сестры, дети, родители, бабушки и дедушки пересылают между собой открытки. Они уже могут быть загрязнены чаем, закрашены рисунками, но наполненные добрыми словами родных.

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Традицию родственников поддерживает и Джон, которому недавно пришла старая открытка с коалой и свежей надписью от сестры Серены. Кроме того, на ней были многочисленные пожелания от родственников 50-летней давности.



Подписи родственников в открытке / Фото The Epoch Times

"Это архив нашей семейной истории. Поразительно, что все наши родственники поддерживают эту традицию", — прокомментировал Джон.



Джон с семейной открыткой / Фото The Epoch Times

Мужчина рассказал, что иногда некоторые открытки на несколько лет исчезают, но потом снова появляются. Иногда ему могут прислать сразу несколько таких поздравлений, а в другой раз может не быть ни одной.

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Чтобы открытки прослужили еще дольше, родственники Джона приклеивают дополнительные развороты позади основного, поэтому открытка уже становится похожей на книгу.