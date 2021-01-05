Для путешествий за границу на условиях безвиза нужен биометрический паспорт. Это – главное правило и для взрослых, и для детей. Практика, когда ребенок пересекает границу по документам родителей, для безвизовых путешествий не действует.

Оформить детский биометрический паспорт для выезда за границу не сложнее, чем взрослый. 24 канал собрал информацию, которую следует знать.

Важно Как получить биометрический загранпаспорт: процедура, цены, нюансы

Оформления биометрического загранпаспорта

► От рождения до 12 лет

Оформить биометрический паспорт можно ребенку с самого рождения. Формат документа ничем не будет отличаться от взрослого аналога.

Изготавливать биометрический загранпаспорт для ребенка должны родители. В таком документе не будет отпечатков малыша. Кроме этого присутствие ребенка при оформлении необязательно. В таком случае фото в подразделение ГМС нужно принести с собой.

Требования к фото:

размер 10х15 сантиметров;

изображено 70% лица;

белый фон, никаких посторонних предметов;

четкие контуры;

без дефектов.



Детское фото на паспорт / Фото Государственная миграционная служба

Срок действия такого документа – 4 года. Но заметьте – ребенок должен быть похож на себя. Поэтому, если оформляли паспорт ребенку в возрасте нескольких месяцев, а следующая поездка будет через два года – пограничники вполне могут не пропустить ребенка, ведь его внешний вид изменился. Выход – заранее переоформить паспорт.

► 12 – 14 лет

Если ребенку исполнилось 12 лет, то его присутствие при подаче документов обязательно, ведь теперь он сдает отпечатки пальцев. Фотографировать на паспорт будут непосредственно в подразделении ГМС. Также при подаче документов должен присутствовать хотя бы один из родителей, а лучше два.

► 14 – 16 лет

Если ребенку 14 лет, он должен поставить цифровую подпись, которая будет внесена на чип в паспорте. Получат заграничный биометрический паспорт дети этого возраста могут только в том случае, если уже имеют ID-карту (новый тип внутреннего паспорта гражданина Украины), без нее они просто не смогут подать документы на его выработку.

► После 16 лет

С этого возраста ребенок имеет право оформить загранпаспорт самостоятельно, без разрешения или сопровождения родителей (что не означает, что они не могут пойти с ним). Срок действия паспорта, полученного гражданином в возрасте 16 лет и старше, такой же как и для "взрослых" паспортов – 10 лет.

Документы для подачи

Свидетельство о рождении ребенка, а также копия – для детей до 14 лет;

ID-карта – для детей после 14 лет;

Справка о присвоении ребенку идентификационного кода (при наличии), а также копия;

Соответствующие документы, подтверждающие осуществление установленных законодательством платежей, либо оригинал и копию документа об освобождении от таких платежей;

В случае оформления второго загранпаспорта – предыдущий загранпаспорт ребенка;

Одна цветная фотография размером 10х15 сантиметров и две размером 3,5х4,5 сантиметра, где 80% занимает лица (только в случае, если родители подают документы без ребенка). Фотографии будут отсканированы и внесены на бесконтактный электронный носитель в паспорте;

Письменное заявление-согласие обоих родителей, написанная в присутствии лица, принимающего документы на оформление паспорта. Нотариально заверенное разрешение одного из родителей на оформление детского загранпаспорта (если документы подает кто-то один из родителей);

Паспорт гражданина Украины одного или обоих родителей, а также копия;

Если документы подает опекун ребенка, он должен иметь собственный паспорт, свидетельство о рождении ребенка, распоряжение о назначении опеки или попечительства и справку о том, где ребенок зарегистрирован.

Стоимость

Цена детского биометрического загранпаспорта такая же, как и взрослого (по состоянию на 2020 год –24 канал). Несрочное изготовления детского зарубежного биометрического паспорта стоит 682 гривны, а получить можно будет примерно через 20 рабочих дней.

Изготовить такой паспорт за неделю можно, заплатив 1034 гривен. Не стоит забывать также об оплате услуг банка, составит 3% – 5% от суммы платежа.

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Какие могут возникнуть нюансы при оформлении детского паспорта

Если один из родителей не является гражданином Украины, заявление от него не требуется, но необходимо предоставить дополнительные документы:

о подтверждении отсутствия гражданства Украины у одного из родителей (иностранец или лицо без гражданства);

справку о наличии гражданства Украины у ребенка.

Если родители не состоят в браке, заявление подает тот из родителей, с кем проживает ребенок. В зависимости от обстоятельств, могут попросить предоставить дополнительные документы:

свидетельство или решение суда о расторжении брака;

свидетельство о смерти одного из родителей;

решение суда о лишении родительских прав, признании второго из родителей безвестно отсутствующим или недееспособным;

справку о регистрации места проживания ребенка.

Для оформления паспорта для выезда за границу ребенку-сироте, ребенку, лишенному родительской опеки, не достигшим 16-летнего возраста, дополнительно подается оригинал или заверенная в установленном порядке копия одного из следующих документов:

документа, удостоверяющего полномочия директора детского учреждения (контракта и т.п.);

договора об устройстве ребенка в приемную семью;

договора об организации деятельности детского дома семейного типа;

решение органов опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства);

решение суда об установлении опеки (попечительства);

договора о патронате.

Если кто-то из родителей сменил фамилию после рождения ребенка, дополнительно необходимо представить документы, подтверждающие этот факт (свидетельство о браке, о разводе, об изменении фамилии и т.п.).