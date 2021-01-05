Для мандрівок за кордон на умовах безвізу потрібен біометричний паспорт. Це – головне правило і для дорослих, і для дітей. Практика, коли дитина перетинає кордон за документами батьків, для безвізових мандрівок не діє.

Оформити дитячий біометричний паспорт для виїзду за кордон не складніше, ніж дорослий. 24 канал зібрав інформацію, яку варто знати.

Важливо Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси

Оформлення біометричного закордонного паспорта

► Від народження до 12 років

Оформити біометричний паспорт можна дитині від самого народження. Формат документу нічим не відрізнятиметься від дорослого аналога.

Виготовлювати біометричний закордонний паспорт для дитини мають батьки. У такому документі не буде відбитків малюка. Крім цього присутність дитини при оформленні не обов'язкова. В такому випадку фото у підрозділ ДМС потрібно принести з собою.

Які вимоги до фото:

розмір 10х15 сантиметрів;

зображено 70% обличчя;

білий фон, ніяких сторонніх предметів;

чіткі контури;

без дефектів.



Дитяче фото на закордонний паспорт / Фото Державна міграційна служба

Термін дії такого документа – 4 роки. Але зауважте – дитина має бути схожа на себе. Тому, якщо оформлювали паспорт малюку у віці кількох місяців, а наступна поїздка буде за два роки – прикордонники цілком можуть не пропустити дитину, адже її зовнішній вигляд змінився. Вихід – заздалегідь переоформити паспорт.

► 12 – 14 років

Якщо дитині виповнилось 12 років, то її присутність при поданні документів обов'язкова, адже тепер вона здає відбитки пальців. Фотографуватимуть на паспорт безпосередньо у підрозділі ДМС. Також при поданні документів повинен бути присутнім хоча б один з батьків, а краще двоє.

► 14 – 16 років

Якщо дитині 14 років, вона повинна поставити цифровий підпис, який буде внесений на чіп у паспорті. Отримають закордонний біометричний паспорт діти цього віку можуть тільки в тому випадку, якщо вже мають ID-картку (новий тип внутрішнього паспорта громадянина України), без неї вони просто не зможуть подати документи на його вироблення.

► Після 16 років

З цього віку дитина має право оформити закордонний паспорт самостійно, без дозволу чи супроводу батьків (що не означає, що вони не можуть піти з нею до органів ДМС). Термін дії паспорта, отриманого громадянином, віком 16 років і старше, такий же, як і для "дорослих" паспортів – 10 років.

Документи для подачі

Свідоцтво про народження дитини, а також копія – для дітей до 14 років;

ID-картка – для дітей після 14 років;

Довідка про присвоєння дитині ідентифікаційного коду (за наявності), а також копія;

Відповідні документи, що підтверджують здійснення встановлених законодавством платежів, або оригінал і копію документа про звільнення від таких платежів;

У разі оформлення другого закордонного паспорта – попередній закордонний паспорт дитини;

Одна кольорова фотографія розміром 10х15 сантиметрів та дві розміром 3,5х4,5 сантиметра, де 80% займає обличчя (лише у випадку, якщо батьки подають документи без дитини). Фотографії будуть відскановані і внесені на безконтактний електронний носій у паспорті;

Письмова заява-згода двох батьків, написана у присутності особи, яка приймає документи на оформлення паспорта. Нотаріально завірений дозвіл одного з батьків на оформлення дитячого закордонного паспорта (якщо документи подає хтось один із батьків);

Паспорт громадянина України одного або обох батьків, а також копія;

Якщо документи подає опікун дитини, він повинен мати власний паспорт, свідоцтво про народження дитини, розпорядження про призначення опіки чи піклування та довідку про те, де дитина зареєстрована.

Вартість

Ціна дитячого біометричного закордонного паспорта така ж, як і дорослого (станом на 2020 рік – 24 канал). Нетермінове виготовлення дитячого закордонного біометричного паспорта коштує 682 гривні, а отримати можна буде приблизно через 20 робочих днів.

Виготовити такий паспорт за тиждень можна, сплативши 1034 гривні. Не варто забувати також про оплату послуг банку, яка становитиме 3% – 5% від суми платежу.

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Які можуть виникнути нюанси при оформленні дитячого паспорта

Якщо один із батьків не є громадянином України, заява від нього не вимагається, але потрібно надати додаткові документи:

про підтвердження відсутність громадянства України в одного із батьків (іноземець або особа без громадянства);

довідку про наявність громадянства України у дитини.

Якщо батьки не перебувають у шлюбі, заяву подає той з батьків, з ким проживає дитина. Залежно від обставин, можуть попросити надати додаткові документи:

свідоцтво або рішення суду про розірвання шлюбу;

свідоцтво про смерть одного з батьків;

рішення суду про позбавлення батьківських прав, визнання другого із батьків безвісно відсутнім або недієздатним;

довідку про реєстрацію місця проживання дитини.

Для оформлення паспорта для виїзду за кордон дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, що не досягла 16-річного віку, додатково подається оригінал або засвідчена в установленому порядку копія одного з таких документів:

документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);

договору про влаштування дитини до прийомної сім’ї;

договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);

рішення суду про встановлення опіки (піклування);

договору про патронат.

Якщо хтось із батьків змінив прізвище після народження дитини, додатково необхідно подати документи, що підтверджують цей факт (свідоцтво про шлюб, про розлучення, про зміну прізвища тощо).