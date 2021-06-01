Безопасность ребенка в интернете: киберполиция объяснила, каких правил должны научить родители

Кибербезопасность детей – это та часть воспитания, которую нельзя ни игнорировать, ни переводить на кого-то другого. Что должен знать и уметь ребенок – читайте советы от киберполиции.

Что нужно помнить детям, пользуясь интернетом

• Информацию, которая попала в интернет, очень сложно, а порой и вообще невозможно удалить. Поэтому прежде чем опубликовать сообщение в социальной сети, комментарий на форуме или оставить сообщение на сайте стоит пользоваться "правилом билборда". То есть представить, что эта информация находится на большом билборде возле школы и подумать, комфортно ли будет, если ее все будут видеть.

Важно Когда родители должны использовать строгость в воспитании: 5 типов поведения ребенка

• Личные данные нужно держать в секрете. Особенно это касается адреса, номера мобильного телефона, банковских данных родителей.

• К новым знакомствам в интернете стоит относиться скептически, ведь злоумышленники в сети могут выдавать себя за приветливых сверстников и втираться в доверие, преследуя собственные интересы.



Кибербезопасность ребенка / Фото Australian Institute of Family Studies

Родителям не стоит запрещать детям заводить собственные аккаунты в соцсетях. Однако важно сформировать правильную тактику в виртуальном пространстве.

Интересно Ссоры родителей при ребенке: как нездоровая семейная атмосфера влияет на малыша