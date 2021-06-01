Безпека дитини в інтернеті: кіберполіція пояснила, яких правил мають навчити батьки

Кібербезпека дітей – це та частина виховання, яку не можна ані ігнорувати, ані перекладати на когось іншого. Що має знати та вміти дитина – читайте поради від кіберполіції.

Що потрібно пам'ятати дітям, користуючись інтернетом

• Інформацію, яка потрапила в інтернет, дуже складно, а часом і взагалі неможливо видалити. Тому перш ніж опублікувати допис у соціальній мережі, коментар на форумі або залишити повідомлення на сайті, варто користуватися "правилом білборду". Тобто уявити, що ця інформація знаходиться на великому білборді неподалік школи і подумати, чи комфортно буде, якщо її всі бачитимуть.

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• Особисті дані потрібно тримати в секреті. Особливо це стосується адреси, номеру мобільного телефону, банківських даних батьків.

• До нових знайомств в інтернеті варто ставитися скептично, адже зловмисники в мережі можуть видавати себе за привітних однолітків та втиратися у довіру, переслідуючи власні інтереси.



Кібербезпека дитини / Фото Australian Institute of Family Studies

Батькам не варто забороняти дітям заводити власні акаунти у соцмережах. Проте важливо сформувати правильну тактику у віртуальному просторі.

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